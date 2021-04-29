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回應拜登演說 北京：美方不要酸葡萄

特派記者呂佳蓉／北京即時報導
中國外交部發言人汪文斌。圖／取自中國外交部
中國外交部發言人汪文斌。圖／取自中國外交部

針對美國總統拜登的演講，中國外交部發言人汪文斌今表示，合作應是中美關係主流，競爭不應是零和博弈，美方不要有酸葡萄心理。

拜登在國會參眾兩院聯席會議上發表演講提到與中國的競爭。拜登指出，美國將與中國及其他國家競爭以贏得二十一世紀，同時不會尋求和中國衝突。

據中國外交部網站消息，汪文斌在例行記者會上指出，合作應該是中美關係的主流。中美在一些領域存在競爭也是正常的，但這種競爭應該是你追我趕的田徑賽，而不是你死我活的角鬥賽。雙方應當在競爭中提升自我、超越自我，而不是給對方使絆子、下套子，搞惡性競爭、零和博弈。

汪文斌也說，民主是全人類共同價值，強迫別國接受自己的民主制度，或試圖打著「民主」旗號號令天下、黨同伐異，都是對民主價值的褻瀆和操弄，只會製造分裂、加劇緊張、損害安定。

汪文斌強調，近年來，美方一再破壞國際規則、違背公平競爭的市場原則，將經貿、科技等問題政治化、意識形態化，濫用國家力量肆意打壓中國等其他國家發展、損害他國利益，受到國際社會強烈譴責。美方天天要求別國遵守規則，自己卻帶頭違反國際規則，明顯是說一套、做一套。

汪文斌說，美方一些人言必稱中國，說到底是冷戰零和思維和意識形態偏見作祟，是缺乏自信的表現。希望美方對中國不要有「酸葡萄」心理，以更平和理性的心態看待中國的發展，表現出大國應有的樣子。

中國 拜登 美國

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