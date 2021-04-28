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拜登今晚國會演說 要談中產階級、要打造藍領藍圖

拜登首場國會演說 將談大規模支出計畫、中俄

拜登今晚國會演說 要談中產階級、要打造藍領藍圖

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統拜登28日晚間9時將發表首場國會演說。(路透)
美國總統拜登28日晚間9時將發表首場國會演說。(路透)

拜登總統28日晚間9時將發表首場國會演說，白宮表示，拜登將談到，美國建立者是中產階級，美國就業計畫是藍領藍圖；他上任至今恢復民眾對民主的信念，傳遞人民有感的執政成果，打開機會之門，確保公平正義。

拜登將談到，今天是他就任總統第99天，他1月20日把手放在聖經上宣誓，接手這個經濟與民主雙雙陷入危機的國家；如今現在，他可以向國民報告，美國正在重新動起來，危機化成轉機，挫折變成力量。

拜登表示，他知道有些國人還沒有工作機會，甚至感覺被快速變化的經濟環境給遺忘；專家預測「美國就業計畫」（American Jobs Plan）能在幾年內增加數百萬的工作機會與上兆元的經濟成長，這些高薪工作肥水不落外人田，美國就業計畫創造的基礎建設工作，近9成不需要大學學歷，75%不需要副學士學位。

拜登將說，美國就業計畫是用來打造美國的藍領藍圖。

拜登將在會中重申，建立這個國家的不是華爾街，是中產階級；而工會建立中產階級。

拜登將表示，「我們必須證明民主仍在運作，政府仍在運作，可以為人民服務。」

拜登說，在頭一百天，政府採取行動恢復民眾對民主的信念，為國民注射疫苗，創造成千上萬就業機會，傳遞人民有感的成果，打開機會之門，確保公平正義。

英國廣播公司（BBC）報導，拜登首場國會演說預計進行21分鐘，闡述內政與外交政策；在拜登演講後，非裔聯邦參議員史考特（Tim Scott）將代表共和黨，發表反駁演說。

這不僅是拜登國會首秀，也將創造一個歷史時刻，美國史上首度有總統在國會演說時，其背後坐著的是兩位女性，即副總統賀錦麗（Kamala Harris）與聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）。

拜登 美國 就業

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