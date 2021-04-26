我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐盟準備巨額補貼 向英特爾和台積電招手

拜登將提出1.8兆元脫貧計畫 本周演說公布細節

助他國抗疫 美國宣布將分享6000萬劑AZ疫苗

中央社華盛頓26日專電
白宮宣布將與他國分享約6000萬劑美國製AZ疫苗。(美聯社)
白宮宣布將與他國分享約6000萬劑美國製AZ疫苗。(美聯社)

印度2019冠狀病毒疾病疫情告急，多國也屢向美國請求抗疫援助之際，白宮官員今天宣布，將與他國分享約6000萬劑美國製AZ疫苗，目前尚待FDA完成審核程序，預計需要幾周時間。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）今天在媒體簡報會上宣布，美國政府正研議方案，計畫未來幾個月與他國分享美國製的阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗。

莎奇表示，美國目前已有強健疫苗組合，包含兩劑與單劑型疫苗，數量也很多。加上AZ疫苗尚未在美獲准使用，美國未來幾個月對抗疫情並不需要用到這款疫苗。

至於美國計畫分享多少劑AZ疫苗，莎奇指出，目前約有1000萬劑，另有5000萬劑仍在生產中，預計5月至6月間會完成製造。

莎奇表示，須待美國食品暨藥物管理局（FDA）檢視AZ疫苗美國生產廠，確定疫苗品質符合預期，才會將疫苗輸送出去。

她進一步指出，疫苗不會透過2019冠狀病毒疾病疫苗全球取得機制（COVAX）發送，而是直接輸送給他國。美國國安團隊、抗疫團隊會與國務院等單位合作，檢視來自世界各國的請求與需求，未來會讓外界知道哪些國家會收到疫苗。

印度連續多日新增確診數破30萬例，累積1731萬例確診，是全球第2大疫區，僅次美國，醫院氧氣、病床和抗病毒藥物也嚴重缺乏。

白宮25日宣布將提供印度生產疫苗所需原料、醫療設備和防護裝備。美國總統拜登（Joe Biden）今天也與印度總理莫迪（Narendra Modi）通話，承諾美國將堅定支持因近日確診數激增而受衝擊的印度人民。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，截至今日，美國共施打約2億3076劑疫苗，42.5%民眾已至少接種一劑，近3成人口已完成接種。拜登3月曾說，5月底前就會有足夠疫苗供所有美國成年人接種。

美國 疫苗 印度

上一則

拜登承諾印度 提供防疫援助

下一則

拜登將提出1.8兆美元脫貧計畫 本周演說公布細節

延伸閱讀

拜登承諾印度 提供防疫援助

拜登承諾印度 提供防疫援助
印度疫情燒「更大爆發在後面」

印度疫情燒「更大爆發在後面」
比特幣吹起反攻號角 26日漲破5.3萬美元

比特幣吹起反攻號角 26日漲破5.3萬美元
克里姆林宮：普亭與拜登可能今夏會晤 日期地點待定

克里姆林宮：普亭與拜登可能今夏會晤 日期地點待定

熱門新聞

美國國務院19日預告將更新全球旅遊警示，預計將有8成國家都會列入最高級別警示「不要旅行」。(美聯社)

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

2021-04-19 18:21
莫德納疫苗。(美聯社)

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

2021-04-24 22:39
國務院即將發出公民旅行疫情示警。圖為紅色目前為禁止旅行國家地區。(取自國務院網)

最高級旅遊警示 國務院：8成國家請勿前往

2021-04-20 02:30

1張圖看疫情：全美已施打2.28億劑疫苗 逾4成人打過1劑

2021-04-26 03:00
明尼蘇達州白人警察沙文被控以膝蓋壓頸導致非裔佛洛伊德喪命定罪，包括二級過失殺人、三級謀殺和二級謀殺罪全部成立，法官將擇期宣布量刑。圖取自NBC News截圖

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

2021-04-20 17:17
中國導演趙婷以「無依之地」勇奪奧斯卡最佳導演。路透

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

2021-04-25 21:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
女子20年來莫名丟失工作 竟是一只影帶作祟

女子20年來莫名丟失工作 竟是一只影帶作祟

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人

奧斯卡／趙婷奪最佳導演 李安後華裔第二人
氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」
閣樓找到已故爺爺藏的4.6萬 他驚呼：售屋前請檢查

閣樓找到已故爺爺藏的4.6萬 他驚呼：售屋前請檢查
趙婷奪奧斯卡最佳導演 無依之地3大獎最大贏家

趙婷奪奧斯卡最佳導演 無依之地3大獎最大贏家