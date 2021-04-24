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路透：白宮官員稱拜登將力促G7盟友施壓中國

編譯徐榆涵／綜合報導
美國總統拜登。路透
美國總統拜登。路透

美國總統拜登6月將出席在英國舉行的7大工業國集團（G7）峰會。白宮資深官員23日透露，拜登將會在G7會議上呼籲成員國，就北京在新疆迫害維吾爾族人並強制勞動的政策，繼續施壓中國。

路透報導，白宮國安副顧問辛格（Daleep Singh）表示，此次G7會議上除了將聚焦疫情後經濟復甦及具體對抗氣候變遷議題外，還將會「提升G7成員國共同擁有的民主價值」。

辛格說，「（G7成員國）是一群志同道合的盟友，我們希望採取明確且具體行動，對如中國這種非市場經濟體，展現盟國共同合作的企圖。」他認為，G7會員國應該要向人類世界展示，唯有公開及民主的社會，才能更佳地解決世界難題。

他表示，在G7峰會召開前，相關細節仍在商討中，但此次峰會為美國盟友提供展現團結的好機會，「我們清楚表明，消費者應該知道哪些進口產品涉及強迫勞動。我們的價值觀也必須灌注至貿易關係中」。

G7成員國包括美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利及日本。

白宮23日表示，拜登6月將前往英國和比利時，這是他上任以來首次外交訪問，包括6月11日至13日在英國康瓦爾（Cornwall）參加G7峰會。

G7 英國 拜登

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