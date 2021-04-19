疫情讓「多代同堂」倍增 26%美國人至少三代同堂

根據調查，這場疫情讓2021年全美「多代同堂」家庭急劇增加。(Getty Images)

疫情 初期，60歲以上男女都被警告說，不要和未同住親友接觸，以策安全；當這些嬰兒潮一代人士打完疫苗，開始脫殻而出時，不少人的共同感觸是：孤獨，既痛苦又折磨人；許多人因此決定不再獨居，改搬到靠近子女和孫子的家，甚至改與兒孫同住；「多代同堂」新浪潮，於焉成形。

民調 顯示，2021年美國「多代同堂」家庭急劇增加，26％美國人住在至少三代同堂的家庭；非營利組織「世代結合」(Generations United)委託哈里斯民調(Harris Poll)調查指出，全美三代同堂家庭2011年只占7％，2021年升至26%，十年成長近四倍，57％「多代同堂」家庭成員是在疫情後才開始或持續這種安排。

研究倡導跨代計畫政策的「世代結合」執行總監巴茲(Donna Butts)說，「我們的文化一直非常重視獨立和自給自足，但是疫情向世人展示相互依存的價值。全家人團結在一起會帶來很多好處，無論是分擔生活費、提供兒童保育或老年護理，也可以讓幼兒經常與祖父母聯繫。」

根據1月份向逾2000位成人進行的民調，79％受訪者表示，多代同堂加強了家庭成員聯結，更容易照顧兒童和老人。76％的人說，此安排對他們的身心健康產生「正面影響」，同樣多比率的人說，它改善了至少一名家庭成員的財務狀況。

原本獨自住在馬里蘭州哥倫比亞市的67歲卡普(Dan Karp)，他在疫情期間發現自己輕鬆適應遠距工作，卻很不開心總是一個人待在家裡，無法見朋友，也不能出門旅行去探望他分別住在紐約和北卡羅來納州 的女兒，「疫情來了以後，我成了隱士。」

隨著疫情持續，卡普越來越孤獨。今年1月，卡普在女兒協助下，搬到北卡一棟公寓，距離大女兒家只有五分鐘車程。

卡普表示，現在自己的人生變得更好了，周末和下班時，他可以和女兒共度半天，還為兩個孫子慶生，「小孫子既可愛又有趣，現在他們知道我是誰了。」