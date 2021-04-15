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佛奇：新冠疫苗接種1年內 需打補強針

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佛奇：新冠疫苗接種1年內 需打補強針

編譯陳韻涵／綜合15日電
白宮官員15日表示，民眾在打完新冠疫苗九到12個月後，可能需打第三針補強針，政府已為此可能做準備。圖為佛州民眾排隊打疫苗。(美聯社)
白宮官員15日表示，民眾在打完新冠疫苗九到12個月後，可能需打第三針補強針，政府已為此可能做準備。圖為佛州民眾排隊打疫苗。(美聯社)

白宮防疫官員15日表示，考量新冠疫苗接種後的免疫時間有限，可能得在首次接種後九到12個內再施打補強針，當局將為此預作準備；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)則指出，完成新冠疫苗接種一年內需打補強針，以維持抗體濃度。

輝瑞(Pfizer)執行長博爾拉(Albert Bourla)先前表示，人們可能要在12個月內接種補強針，甚至每年接種，變種毒株是關鍵；另外，輝瑞的研究只追蹤半年，至於疫苗的保護效力能持續多久，仍待更多觀察與追蹤研究。

可能像流感疫苗 要每年接種

在此之前，嬌生集團(Johnson & Johnson)執行長高爾斯基(Alex Gorsky)2月已提出補打疫苗的概念，他也認為可能得像流感疫苗一樣每年接種；輝瑞當時也透露已著手研發第三劑疫苗，輝瑞執行長博爾拉認為，新冠疫苗可能得在12個月內再打第三劑。

美國迅速普及新冠疫苗接種，近半數成人已至少打一劑疫苗，約30%成人完成接種。

拜登政府防疫小組首席科學官凱斯勒(David Kessler)15日告訴眾院委員會，因應民眾接種新冠疫苗後九到12個月可能要補打第三劑，「目前思維是對抗病毒較弱勢的族群優先接種。」

佛奇12日在MSNBC受訪也曾表示，近期數據顯示，輝瑞和莫德納(Moderna)的兩劑式疫苗完成接種後，至少有六個月的免疫力。

白宮官員15日表示，民眾在打完新冠疫苗九到12個月後，可能需打第三針補強針，政府...
白宮官員15日表示，民眾在打完新冠疫苗九到12個月後，可能需打第三針補強針，政府已為此可能做準備。圖為紐約市民眾排隊打疫苗。(Getty Images)

輝瑞研發第3劑 保護力至少半年

輝瑞數據顯示，其信使核糖核酸(mRNA)疫苗在完成兩劑接種後，能有效對抗新冠病毒達半年；採用類似技術的莫德納疫苗，首劑接種後效能達90%，接種第二劑後效能達95%，效期約半年。

「我們肯定疫苗會在六個月內有效，也許更長。」佛奇說：「尋找答案的方式是密切追蹤，觀察疫苗的效能及保護力何時消失，評斷標準則為抗體濃度及接種疫苗後出現『突破感染』(breakthrough infections)的臨床數據。」

美國的新冠疫苗接種進度領先全球，幾個月來已有近2億人接種疫苗。

CDC數據顯示，截至15日全美有超過1億2582萬人、相當於總人口37.9%接種至少一劑疫苗，逾7849萬人、約總人口23.6%完成接種；在突破感染病例方面，已知出現5800宗病例，機率約為0.007%。

莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)14日表示，可能在秋季準備好補強劑；輝瑞2月時便宣布著手研發第三劑疫苗。

隨著新冠病毒頻繁變種，規律補打疫苗更加重要；佛奇上月表示，「可能要有多次循環，持續增強人們的免疫力，無論是強化對抗原本的毒株，或是予以足夠的抗體對抗變種毒株，甚至為至少一種變種毒株研發新疫苗。」

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