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全球晶片荒 白宮開半導體峰會 台積電與會

編譯林育正／綜合12日電
白宮12日召開半導體峰會，拜登總統對19家半導體企業執行長表示，美國應加大投資，成為全球晶片領導者。(美聯社)
白宮12日召開半導體峰會，拜登總統對19家半導體企業執行長表示，美國應加大投資，成為全球晶片領導者。(美聯社)

白宮12日召開半導體峰會，拜登總統與19家半導體企業執行長以解決全球半導體缺貨為目標進行遠端會談。拜登表示，美國應加大投資，成為全球晶片領導者。

自新冠肺炎疫情爆發造成海外工廠停工開始，全球半導體供應因遠端工作，導致消費性電子產品需求大增，進而產生排擠效應。衝擊層面不僅涵蓋汽車等多個產業，更可能影響拜登的基礎設施建設計畫。

峰會上拜登與英特爾(Intel)、台積電(TSMC)、三星(Samsung)等19位執行長會談；拜登表示美國長期以來，對半導體產業無重大投資，現在必須有更積極的動作以超前全球競爭者。他說：「我們必須為未來打造基礎設施，而非只修復過去的建設。中國與世界其他國家都加快腳步，美國沒有停滯的理由。」

半導體產業公會(Semiconductor Industry Association)指出，美國半導體供應量僅占全球12%，較1990年的37%下降不少。僅今年美國汽車與卡車的短缺，就可能達130萬輛。

拜登則表示，國會民主、民主兩黨也支持立法資助半導體產業。他之前就已宣布在基礎建設案中，將斥資500億元投資半導體研發與製造。他表示：「今天我獲得兩黨23位參議員，以及42位眾議員支持美國晶片計畫。」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)向媒體表示，峰會對增產晶片將不會有立即性的決策或宣布。不過在本周，參院商業委員會(Commerce Committee)將舉行首場聽證會，聽去兩黨強化科技研發，面對中國競爭的計畫。

國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)透過聲明表示：「我們將解決供應鏈造成的國安危機。」

英特爾執行長杰辛格(Pat Gelsinger)表示，公司希望在六至九個月內生產晶片，以解決車用晶片缺貨造成福特與通用汽車的產線停滯。英特爾上個月曾表示，將在美國與歐洲擴廠，與台積電和三星等亞洲同業競爭。

杰辛格說：「我們已經開始與主要供應商接洽，目標提高產能，也許六個月就能讓新產品取得認證。」他指出車用晶片將由國內與以色列和愛爾蘭的工廠生產。

此外他更警告未來若晶片缺貨，「恐危及國防，也將造成龐大經濟衝擊」。

白宮12日召開半導體峰會，拜登總統對19家半導體企業執行長表示，美國應加大投資，...
白宮12日召開半導體峰會，拜登總統對19家半導體企業執行長表示，美國應加大投資，成為全球晶片領導者。(歐新社)

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