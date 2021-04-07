我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／林書豪在艾倫秀自曝：媽媽拿退休金讓我圓夢

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

葉倫曝稅改細節 海外美企加稅 15年可增收2.5兆

編譯陳韻涵／綜合7日電
財長葉倫表示，新稅計畫「改變遊戲，美國將以人才培育能力、先鋒研究及先進基建競爭，而不是比百慕達或瑞士還低的稅率」。(美聯社)
財長葉倫表示，新稅計畫「改變遊戲，美國將以人才培育能力、先鋒研究及先進基建競爭，而不是比百慕達或瑞士還低的稅率」。(美聯社)

拜登總統7日公布「美國製造稅務計畫」(Made in America Tax Plan)，財政部估算此計畫15年內可徵收美國企業在海外的2.5兆元利潤稅賦，藉此挹注拜登的基礎建設計畫；拜登呼籲企業支持增稅以籌措經費，歡迎各界討論交流，稱妥協難免，但不能無所作為；民調顯示，65%受訪者支持增稅與基建法案。

拜登點名許多賺大錢卻少繳稅的企業，指前總統川普的減稅計畫讓企業受惠，造就金融市場與實體經濟兩極化的K型復甦。

他說：「我不是要懲罰任何人，可能因為我來自中產階級社區，我痛恨且厭倦了普通人被剝削。」

拜登提議將企業稅率從21%增至28%，訂定企業基本稅則，追討美國企業海外盈利的稅賦。

拜登的基建計畫面臨共和黨及主要大企業強烈反對，就連民主黨內部也對計畫的關鍵內容有雜音。

他說：「我們願意聽取各方意見，抱持開放態度協商，但必須為此埋單。」

拜登強調，妥協在所難免，但不能不做；他說，副總統賀錦麗未來幾周將分別與兩黨討論相關議題。

拜登的八年基建計畫涵蓋層面廣，除傳統的造橋鋪路外，還要翻新可負擔住房、增設寬頻、照顧長者、投資國內製造業、建造高鐵、改善學校設施和日間照護中心，並推動「全民氣候行動」(Civilian Climate Corps)等。

拜登表示，基建計畫長期而言不會增加美債，大部分經費來自企業增稅。

財政部7日公布17頁的報告，估計未來15年的額外稅收將達2兆5000億元，足以支應基建計畫。

財政部計畫針對盈收1億元到20億元的企業，該部統計全美只有180家企業符合此門檻，其中僅45家要繳稅。

財政部說，15%的基本稅率是確保逃稅企業承擔納稅義務的方法，認為現行企業稅制收稅太少且仍具備鼓勵企業將工作移往海外的條款。

財長葉倫(Janet Yellen)表示，新稅計畫「改變遊戲，美國將以人才培育能力、先鋒研究及先進基建競爭，而不是比百慕達或瑞士還低的稅率。」

企業團體反對稅務提案，指此傷害美企的全球競爭力。

多個企業團體本周表示，「財長葉倫以國際舞台競爭力為目標，但對美國企業施加沒有競爭力的稅賦可能造成反效果。」

葉倫回應說，稅務改變產生的收益時至2024年，將讓國內生產毛額(GDP)成長約1.6%。

政治媒體Politico與Morning Consult合作的民調指出，65%受訪者支持增稅挹注基建計畫，21%的人反對企業增稅。

整體而言，42%的保守派支持基建計畫，47%反對；若以黨派區分，85%的民主黨人士支持基建計畫，僅4%反對。

芝加哥市的大規模基建項目。(歐新社)
芝加哥市的大規模基建項目。(歐新社)
蘋果在中國的門市。(美聯社)
蘋果在中國的門市。(美聯社)
微軟公司北京大樓。(路透)
微軟公司北京大樓。(路透)

拜登 美國 財政部

上一則

布局2024？潘斯啟動政治倡議團體

延伸閱讀

布局2024？潘斯啟動政治倡議團體

布局2024？潘斯啟動政治倡議團體
「像搶貓王門票」19日起接種閘門大開 數百萬人搶預約

「像搶貓王門票」19日起接種閘門大開 數百萬人搶預約
疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州
拜登：稅加多少可以談 但企業一定要出錢

拜登：稅加多少可以談 但企業一定要出錢

熱門新聞

麻州波士頓的81歲退伍軍人麥克戴維特手持他的嬌生注射疫苗卡。(Getty Images)

在美疫苗接種卡 你該知道的5件事

2021-04-05 07:17
德州共和黨國會眾議員參選人金賽麗日前以韓國裔的身分，發表不歡迎中國移民的言論。(BBC視頻截圖)

「中國人別來美」惹議 德州韓裔參選人：只針對共產黨

2021-04-02 21:36
佛州邁阿密灘仍在實施宵禁，但民眾置若罔聞，跳舞狂歡，引發疫情再度惡化的擔憂。(Getty Images)

第4波疫情來了 25州確診攀升…紐約、密西根增加最多

2021-04-02 02:30
曾在蘇格蘭為前總統川普擔任過五年保鏢的麥凱(Kevin McKay)。(取自推特)

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

2021-04-04 21:10
最新一起亞裔無緣無故在街上遭到襲擊，29日上午發生在曼哈頓靠近時報廣場附近。(美聯社)

攻擊亞裔婦女嫌犯落網 曾殺害親生母親

2021-03-31 15:43
前總統川普30日接受二媳婦賴拉的訪問，除大肆抨擊總統拜登的政策外，更暗示會參加2024年總統選舉。(取自賴拉Instagram)

川普接受兒媳專訪 影片上線20分鐘遭臉書下架

2021-03-31 21:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
搭飛機有禁忌 資深空姐：頭別靠窗邊、不要吃冰塊

搭飛機有禁忌 資深空姐：頭別靠窗邊、不要吃冰塊
又仇恨犯罪？紐約布碌崙亞裔女遭男無故扯髮

又仇恨犯罪？紐約布碌崙亞裔女遭男無故扯髮
研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病

研究：染疫患者確診半年內 三分之一罹大腦或精神疾病
4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸

4劫匪闖屋拿槍指頭 奧克蘭亞裔至今心有餘悸
疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州

疫情第四波？美逾4成新增確診 集中在紐約等5州