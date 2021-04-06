最糟時期還沒過 拜登：變種病毒蔓延 19日起全面打疫苗

拜登總統6日在白宮宣布，19日起所有美國成人都可以接種疫苗。(美聯社)

美國 總統拜登 6日表示，上周末單日美國施打超過400萬劑新冠疫苗 ，19日起所有美國成人都可以接種疫苗；被問到美國是否已度過最糟時期，拜登說，「若按目前規畫前進，我們會的，不過還沒。」

拜登政府的疫苗普及計畫比原先時間表更早完成，原訂上任第一個100天要施打1億劑疫苗，58天就達標，上任至今75天已施打1.5億劑，將朝2億劑邁進；原本規畫所有成人5月前都能接種疫苗，也提前到本月19日。

拜登6日走訪維吉尼亞州的疫苗接種中心，被問到美國是否已經度過最糟糕時期，拜登說，還沒。

拜登隨後在白宮發表演說，鼓勵美國民眾持續遵守防疫準則，並接種疫苗。

影片來源：YouTube CNBC頻道

他說，美國正在傾全國之力對抗病毒，提供疫苗、動員接種，現在每天平均施打300萬劑，上周六（3日）一天內就施打超過400萬劑。

根據CDC統計，到上月底，超過8成的教師與職員至少接種一劑；超過65歲以上的長者也有75%接種疫苗。

拜登表示，19日起所有成年人都有資格排隊接種疫苗。

「但我們還沒抵達終點線。」拜登說，變種病毒正在傳播，病例激增，住院治療數停止下降，某些地方死亡人數正在上升。

拜登說，在讓更多人接種疫苗前，呼籲大家勤洗手、戴口罩，並保持社交距離；到5月底絕大多數美國人都至少接種第一劑，等到多數人完成第二劑都已經是6月底，這都需要時間。

拜登說，現在不是放心和慶祝的時刻，美國要盡己本分，並幫助其他貧窮國家。

到目前為止，美國因新冠死亡總數達55萬4064人。Our World in Data數據統計，截至5日晚間，美國施打超過1.65億劑疫苗，中國大陸居次，施打近1.4億劑疫苗。