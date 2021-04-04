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失業津貼1萬200元免稅 5月將開始退稅

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失業津貼1萬200元免稅 5月將開始退稅

記者顏伶如╱綜合報導
由於紓困法通過前，不少失業民眾已經提早一步完成報稅，國稅局表示，5月將開始退回1萬200元失業津貼的免稅部分。（Getty Images）
由於紓困法通過前，不少失業民眾已經提早一步完成報稅，國稅局表示，5月將開始退回1萬200元失業津貼的免稅部分。（Getty Images）

「美國救援法」(American Rescue Plan)3月上旬在拜登總統簽署後生效，內容當中為2020年調整後總收入(adjusted gross income，AGI)15萬元以下失業勞工，領取失業福利1萬200元列為免稅(tax-free)，夫妻合併報稅則2萬400元失業福利列為免稅。由於紓困法通過前，不少失業民眾已經提早一步完成報稅，國稅局表示，5月將開始退回失業津貼的免稅部分。

非營利智庫機構「世紀基金會」(The Century Foundation)統計，約有4000萬人在2020年當中領取失業救濟。在紓困法通過立法之前，失業津貼向來都是應稅收入(taxable income)，必須申報聯邦個人所得稅。

疫情紓困法則為失業勞工在2020年當中領取的失業津貼裡，1萬200萬元列為免稅，但適用範圍只包括2020年內領取的金額。

國稅局在聲明中表示，由於紓困法為失業津貼免稅的規定，是在某些民眾已經報稅後才推動，國稅局將在今年春季、夏季採取相對措施，為這些民眾處理退稅。

聲明中寫道：「第一波退稅將在5月完成，直到今夏都還將陸續作業。」

2020年內曾經領取失業津貼，但在疫情紓困法通過前已經報稅的民眾，國稅局將自動計算正確的繳稅金額，多餘的稅款將退還給民眾，或者用來扣抵其他待繳稅目。

曾領取失業津貼卻還沒報稅的民眾，國稅局表示，已與報稅軟體公司TurboTax及報稅服務H&R Block合作，完成計算方式更新，民眾在電子報稅時只要正確答覆選項問題，報稅軟體便會幫忙計算。

國稅局指出，對於失業津貼免稅的部份，納稅人千萬不要提出修正稅表( amended tax return)，除非是要申請其他項目的新增扣抵。舉例來說，原本就符合勞動所得稅收抵免(Earned Income Tax Credit，EITC)資格的民眾，國稅局將自動幫忙計算。

至於州稅方面，全美約有半數的州對失業救濟金課稅。加州、新澤西州、維吉尼亞州、蒙大拿州及賓州則讓失業津貼豁免繳稅。德州、佛羅里達州、阿拉斯加州、華盛頓州、懷俄明州及南達科他州則都不收個人所得稅。

報稅 國稅局 紓困

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