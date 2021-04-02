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一車衝向國會致警1死1傷 嫌犯重傷送醫亡

華人好吃貓狗肉？公校如此出考題引眾怒

太魯閣號事故重大死傷 美國務院：願提供協助

記者張文馨／華盛頓報導
台鐵太魯閣號發生重大傷亡事故，2日晚現場仍持續搜救。記者許正宏／攝影
台鐵太魯閣號發生重大傷亡事故，2日晚現場仍持續搜救。記者許正宏／攝影

台鐵太魯閣號2日發生脫軌致重大死傷，美國務院副發言人波特（Jalina Porter）2日在每日電話簡報會表示，對於台灣發生的列車出軌事件造成死傷，深感悲痛，在此對所有受到影響的民眾，表達其最深切的哀悼，美國已準備好願提供一切可能的協助。

國務院東亞局推文表示，對此深感悲痛，向所有受影響者，致上最深切哀悼，祝福台灣能在此一艱難時刻，得到平靜與安慰。

美國在台協會（AIT）稍早前也透過新聞稿致上慰問與哀悼，並說，美國隨時準備好協助台灣應對今日的事故及後續的復原工作。

一列從樹林發車、載著大批花東旅客返鄉掃墓的408次太魯閣號2日南下，行經花蓮縣清水隧道前，撞上一輛疑似停車不慎、沿著鐵軌上方邊坡滑落的工程吊卡，列車出軌擦撞山壁，多節車廂扭曲變形，造成至少50死、162人輕重傷；可能為台鐵近半世紀以來死傷最重的事故。

美國國務院東亞局在推特發文向台鐵事故受影響者哀悼。取自推特
美國國務院東亞局在推特發文向台鐵事故受影響者哀悼。取自推特

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