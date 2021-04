太魯閣號事故重大死傷 美國務院：願提供協助

台鐵太魯閣號2日發生脫軌致重大死傷,美國 務院副發言人波特(Jalina Porter)2日在每日電話簡報會表示,對於台灣 發生的列車出軌事件造成死傷,深感悲痛,在此對所有受到影響的民眾,表達其最深切的哀悼,美國已準備好願提供一切可能的協助。

美國務院 東亞局推文表示,對此深感悲痛,向所有受影響者,致上最深切哀悼,祝福台灣能在此一艱難時刻,得到平靜與安慰。

We are deeply saddened by the loss of life and casualties caused by the train derailment in Taiwan. We extend our deepest condolences to all those affected, and we wish Taiwan peace and comfort during this difficult time.