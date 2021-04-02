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BBC記者沙磊吐心聲 揭在中國報新聞嚴峻現實

中央社台北2日綜合外電報導
原駐中國的BBC記者沙磊說，最近中國當局對BBC展開猛烈文宣攻勢，甚至針對他個人，令他深感危險而選擇離開。（圖取自John Sudworth YouTube頻道）
原駐中國的BBC記者沙磊說，最近中國當局對BBC展開猛烈文宣攻勢，甚至針對他個人，令他深感危險而選擇離開。（圖取自John Sudworth YouTube頻道）

英國廣播公司（BBC）記者沙磊常駐中國9年後被迫離境，他在今天刊出的文章中表示，自己的經歷是外媒近年紛紛撤出中國的最新一例，更是中國在全球發動思想與資訊戰的一環。

沙磊（John Sudworth）因迫於北京對BBC與他個人的壓力威脅，日前與在愛爾蘭廣播公司（RTE）擔任記者的妻子莫瑞（Yvonne Murray）一同轉調台灣。中華民國外交部昨天表示，沙磊已經抵台，現正防疫隔離中。

BBC今天刊登沙磊以第一人稱撰寫的文章，標題為「在中國報導新聞迫使我離開的嚴峻現實」。

沙磊在文章開頭表示，自己一家人匆忙打包趕往機場時，便衣公安就在家門外監視，並一路尾隨他們到機場報到櫃台；在他離開後，中國外交部與共產黨控制的媒體持續攻訐，宣稱他對新疆的報導激怒中國人民，但這種說法不太可能屬實，因為「絕大多數中國人無法看到我們任何報導」。

沙磊接著回憶，他剛抵達中國展開工作的2012年，恰是現任國家主席習近平就任中國最高權勢職位－中共中央總書記的同一年。他寫道，習近平運用中國僵化的政治體制，加強控制幾乎所有社會層面；如今任期無限的習近平掌權近10年，媒體已成為他主政下的代表性戰場。

沙磊提到中共把「西方價值」列為鬥爭目標的「九號文件」（亦即不准大學談論新聞自由和人權等普世價值的「七不講」禁令）。他認為BBC的經驗顯示，外媒揭露新疆真相、質疑中國處理疫情和病毒起源的方式、或為反對中國威權統治香港者發聲的報導，無疑都成了攻擊目標。

沙磊離境後，中國的宣傳機器除繼續攻擊他外，也大力使用外國社群媒體來擴大效應。

他寫道，隨著外國新聞業在中國的空間日益緊縮，中共卻大力投資對外媒體戰略，以充分利用海外自由開放的媒體平台，讓「戰狼」外交官們狂發推文抨擊外國報導，同時又禁止自家公民使用相同外國平台。智庫「澳洲戰略政策研究所」（Australian Strategic Policy Institute）國際網路政策中心（International Cyber Policy Centre）研究員已提出報告，記錄這種密集、同步的跨平台戰略。

沙磊寫道：「在這個脈絡下，我的離開可視為一場新興、極不對稱思想控制戰的一小部分。…接觸中國的管道減少，將削弱我們瞭解中國實際情況的能力，同時中國又利用自由媒體的制度力量，來破壞其他地方的民主辯論。」

不過沙磊認為目前仍有一線希望，例如近年揭露的新疆實況，有許多是根據中國本身的內部文件和宣傳報導。

他表示，「一個現代、數位超級強權無法不在網路上留下足跡，揭發這些足跡的重要報導活動將在遠方持續下去」。他和愈來愈多外國記者將在台北或其他城市報導中國新聞。

沙磊最後提到，中國境內仍有一些勇敢、堅定的外國記者依然致力報導新聞；還有少數傑出中國公民冒著巨大危險，找出方式繞過審查，述說自己國家的故事，例如世人對武漢封城前的瞭解多半來自公民記者，如今他們都付出了代價。

沙磊寫道：「我們不應忘記，在這場全球思想新戰役中，因為說實話而持續面臨最大風險的人，就是中國公民。」

中國 新疆 習近平

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