搶WHO公布報告前 中國疫源研究：實驗室不可能外洩新冠

中科院武漢病毒研究所，P4實驗室就在這裡。(美聯社)

中國 疾病預防控制中心副主任馮子健26日在記者會上表示，專家檢驗新冠病毒四種可能感染人類管道後結論，由實驗室外洩而致傳染是極不可能的事；中國搶先在世界衛生組織(WTO)公布其研究前發表己方研究成果，受到美國等國質疑，但中方反擊外國懷疑者為想把科研政治化。

馮子健表示，科學家研究病毒傳染到武漢市的四種可能方式；一、蝙蝠感染到人類；二、蝙蝠傳染給中間宿主，再傳給人類；三、冷藏或冷凍食物夾帶病原；四、武漢病毒實驗室流出。

馮子健指出，專家深入討論後投票，結果是兩種動物傳染途徑中的一種，或者是冷鏈食物，最可能導致疫情 蔓延；專家們認為，實驗室流出的可能性極低。

美聯社26日報導，新冠病毒的起源已淹沒在外交口水戰當中，中方搶在世衛 公布眾所期待、為時已久的報告之前，先行舉行發布會，談論猶在進行中的新冠疫情起源調查，顯然是想突出報告中的中國觀點。

中國外交部國際司司長楊濤表示，這次記者會的目的，在於凸顯中方的公開及透明，中國以透明態度對抗疫情，沒有絲毫隱瞞。

已延誤多次世衛組織報告，是根據國際專家團隊今年初前往武漢訪問所得；該團隊曾與中方團隊共事，兩造對最後報告達成共識，但何時出爐，目前還不清楚。

馮子健的發言經官方媒體中央電視台播報，報導指出，來自50國、阿拉伯國家聯盟、非洲聯盟的特使，都參加這次記者會。

中國外交部在線上貼文談及這次記者會表示，中方堅決反對某些國家想把追溯新冠疫情源頭政治化的意圖，那些國家的指控無的放矢，想陷中國於罪。

中國外交部發言人華春瑩表示，必須強調病毒溯源為科學命題，應由科學家合作進行。世衛組織隨後在日內瓦召開的記者會表示，近400頁的報告已經完成，正在最後核實並翻譯之中。