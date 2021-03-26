我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登將舉行世界領袖氣候變遷峰會 習近平、普亭都受邀

拜登提名駐越南大使康達出任亞太助卿

拜登將舉行世界領袖氣候變遷峰會 習近平、普亭都受邀

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統拜登26日宣布，在下月22日到23日舉辦世界領袖氣候高峰會的線上會議，邀請40位國家元首與會。美聯社
美國總統拜登26日宣布，在下月22日到23日舉辦世界領袖氣候高峰會的線上會議，邀請40位國家元首與會。美聯社

美國總統拜登26日宣布，在下月22日到23日舉辦世界領袖氣候高峰會的線上會議，邀請40位國家元首與會；被拜登評為「骨子裡沒有民主」的中國國家主席習近平，以及「劊子手」俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）都在邀請名單上。

拜登26日受訪表示，他並未與習近平或普亭私下聯繫，但兩人應該都已經收到邀請函。

白宮透過新聞稿表示，拜登上任後就重新加入巴黎氣候協定，也宣布要舉辦領袖高峰會，邀請主要經濟體討論如何對抗氣候危機。

「應對氣候變遷」是拜登競選總統時重要政見，也是拜登政府認為在與中國「激烈競爭下」仍可以保持合作的領域。

白宮表示，這場會議強調了氣候危機的急迫性，以及更為強力的相應行為所能帶來的經濟利益；這也是今年11月在蘇格蘭舉行聯合國氣候變化大會（COP26）峰會前夕的重要里程碑。

白宮預告，這場領袖峰會的重要議題包括，在關鍵10年內，世界主要經濟體能為減少溫室氣體排放量做的努力，以控制在攝氏1.5度內為目標；各國動員公私部門資金，推動淨零碳排和幫助落後國家應對氣候變遷影響；以及推動相關技術研發，用以減少排放、適應氣候變遷，以創造新的經濟機會與產業等。

拜登 氣候變遷 白宮

上一則

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

延伸閱讀

拜登提名亞洲通、駐越南大使康達 出任亞太助卿

拜登提名亞洲通、駐越南大使康達 出任亞太助卿
拜登稱不讓中國超越美 華春瑩：目標從來不是超越美國

拜登稱不讓中國超越美 華春瑩：目標從來不是超越美國
拜登談話提台灣 台前外長：美方強勢因應中國威脅

拜登談話提台灣 台前外長：美方強勢因應中國威脅
中國要當老大？拜登：我任內不可能

中國要當老大？拜登：我任內不可能

熱門新聞

亞特蘭大按摩院槍案死者譚小潔的前夫Michael Webb(右)及女兒Jami Webb(左)，19日到案發現場獻花哀悼。(路透)

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

2021-03-19 22:00
亞特蘭大按摩院槍擊案發生後，連日來大批民眾到案發地點獻花追思。(歐新社)

按摩院4死者51歲-74歲 韓裔兒悼單親媽 20小時募款160萬

2021-03-20 09:17

1張圖看疫情：美確診破3007萬 施打1億3330萬劑疫苗

2021-03-26 03:00
拜登政府上任後的美中第一場國安外交高層面對面會談不歡而散，雙方相互指責開場白的發言逾時犯規，紀錄顯示中方發言前先逾時。(Getty Images)

美中互槓…到底是誰不顧外交禮儀？媒體錄音「還原現場」

2021-03-21 07:30
拜登總統25日進行上任後首場記者會。(美聯社)

直播／拜登上任後首場記者會

2021-03-25 13:30
科州圓石市超市22日發生槍擊慘案，一名51歲執勤警員塔利殉職。圖為23日超市現場一輛警車被民眾悼念的鮮花覆蓋。(Getty Images)

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

2021-03-24 09:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌

全美44款乾洗手 驗出含苯恐致癌
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機
「滾回你的國家」亞裔退伍軍人、美甲店業者接獲恐嚇信

「滾回你的國家」亞裔退伍軍人、美甲店業者接獲恐嚇信
打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診

打疫苗沒用？完全接種者 仍可能確診