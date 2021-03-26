拜登將舉行世界領袖氣候變遷峰會 習近平、普亭都受邀

美國總統拜登26日宣布，在下月22日到23日舉辦世界領袖氣候高峰會的線上會議，邀請40位國家元首與會。美聯社

美國總統拜登 26日宣布，在下月22日到23日舉辦世界領袖氣候高峰會的線上會議，邀請40位國家元首與會；被拜登評為「骨子裡沒有民主」的中國國家主席習近平，以及「劊子手」俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）都在邀請名單上。

拜登26日受訪表示，他並未與習近平或普亭私下聯繫，但兩人應該都已經收到邀請函。

白宮 透過新聞稿表示，拜登上任後就重新加入巴黎氣候協定，也宣布要舉辦領袖高峰會，邀請主要經濟體討論如何對抗氣候危機。

「應對氣候變遷 」是拜登競選總統時重要政見，也是拜登政府認為在與中國「激烈競爭下」仍可以保持合作的領域。

白宮表示，這場會議強調了氣候危機的急迫性，以及更為強力的相應行為所能帶來的經濟利益；這也是今年11月在蘇格蘭舉行聯合國氣候變化大會（COP26）峰會前夕的重要里程碑。

白宮預告，這場領袖峰會的重要議題包括，在關鍵10年內，世界主要經濟體能為減少溫室氣體排放量做的努力，以控制在攝氏1.5度內為目標；各國動員公私部門資金，推動淨零碳排和幫助落後國家應對氣候變遷影響；以及推動相關技術研發，用以減少排放、適應氣候變遷，以創造新的經濟機會與產業等。