認識余茂春 從中國留學生到美國國務卿核心智囊

美國前總統川普政府的中國政策智囊余茂春。中央社

出身中國、經歷文革的余茂春 ，過去幾年擔任川普政府反中大將前美國 國務卿龐培歐的中國政策首席顧問。華人面孔的他從一個留學生成為美國國務卿的核心幕僚，讓外界感到好奇。

現年58歲的余茂春出生於中國安徽，曾是高考（大學入學考試）狀元，1985年到美國修讀碩士、博士學位後定居，在美國海軍官校任教多年。他今天在接受中央社專訪時，分享當初決定到美國深造的原因，以及他對中國的看法，是如何受到個人人生經歷的影響。

余茂春說，他讀文科，主要在意的是視野與資料性問題，到美國可以研究美國議題，獲取資料很方便，學術也很自由，而當年在中國，大學畢業生的工作都是由政府分配，國家權力對個人權利的壟斷時時刻刻都可以感覺到，因此他決定遠赴美國進修。

他說，到美國之後，完全是依個人選擇，在有自由選擇的情況下學到很多，當然心裡就有比較跟對照。他說，成千上萬到美國的中國留學生 ，都有這種感覺。

在赴美之前，余茂春在中國生活了23年。雖然有不少中國留學生是在移居西方國家之後，才有機會認識中共政權的真面目，但余茂春自認對中共本質一直都很清楚。

余茂春說，他對共產黨的認識基本上不曾改變；他說，在中國生活幾十年，不可能會對中共產生「錯覺」，因為凡事都是親身經歷。

他說：「對中國官場的腐敗、對社會制度的不公平、對人民的饑苦、對老百姓的最基本訴求跟他們的不滿，還有對中國人民的創造性能力的認識和敬佩，都是幾十年生活在那邊你不可抹滅、不可能迴避的。」

但他也說，到美國後因為有比較的角度，他對中共的基本概念有了「昇華與提高」。

他舉例，當年中國人人都覺得戶口制度不合理，對人身自由加諸巨大限制，但他到美國後有更進一步的了解與領悟。他說，在美國沒有戶口制度的情況下，人們享受到自由的喜悅，「會感覺到作為一個自由人和一個不自由的人之間，差距是多麼巨大」。

在中國的戶籍制度下，人民沒有充分的遷徙自由，眾多民眾從外地到主要城市打工，因為無法取得當地的戶籍，便得不到醫療和子女教育等社會服務，結果是孩子必須留在鄉下，跟到城裡打工的父母親分離。中共當局近年開始放寬限制，開放較小城市讓外來人口「落戶」。

余茂春舉的另一個例子是中國的計劃生育政策。他說，每個人都知道計劃生育對婦女的權益是極大侵害，但在中國大家只覺得這是黨的政策，雖然人民在感情上覺得這非常殘酷，但國家要人口的均衡發展，可能有它的考量。

「等到在西方生活之後，就會覺得那個殘酷的程度不可言喻。」余茂春說。

由於前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）反共形象鮮明，身為他中國政策首席顧問的余茂春自然也被跟反共劃上等號。據報余茂春的名字因而遭故鄉安徽余氏家族從族譜剔除，狀元名錄上的名字也被母校重慶市永川中學從石碑上刮掉。

對此，余茂春說，他不覺得他整個人生界定、他的身分認同（identity）就是反共；他認為自己只是在說真話，不是為反對而反對。

他表示，如果他說中共是極權統治，表面上似乎是反共的陳述，但其實並非如此，因為這就是現實；若他說中共必須改變行為，不要繼續鎮壓異己，表面也像政治陳述，但這在中國是最大的社會現實，不能說是因為他反共，才會發表這些主張。

他強調，中共所作所為跟國際標準、世界潮流及當代民主自由的根本原則完全不相符，「所以我覺得我說的是真話，而且我現在相信千千萬萬的中國人會同意」。

1月20日卸下國務卿職務後，龐培歐以傑出研究員身分轉往華府智庫「哈德遜研究所」（The Hudson Institute）發展。余茂春與他同進退，同樣也在離開國務院之後加入哈德遜研究所。

被問到他與龐培歐如何相識，余茂春不願透露細節，僅強調兩人是好朋友，一拍即合。

余茂春表示，龐培歐非常有遠見，是他遇過最堅定的愛國者。龐培歐熱愛美國自由、普世價值與美國建國的基本原則，也非常能夠聽取幕僚意見；這些因素讓他在當國務卿時勇往直前，並在關鍵時刻做出重要、有遠見的決策。

余茂春認為57歲的龐培歐非常有政治前途，是少有的政治領袖。

龐培歐於總統拜登（Joe Biden）1月20日上任後隔天，在推特寫下「1384天」。從那天往後推1384天是2024年11月5日，恰好是美國下一次總統大選的日期，不少人認為龐培歐可能爭取共和黨提名，在4年後角逐總統大位。