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拜登政府研擬3兆美元經濟發展計畫 推動基建及增稅

四分之一美國人最近幾周 曾目睹亞裔因疫情遭責怪

拜登政府研擬3兆美元經濟發展計畫 推動基建及增稅

編譯葉亭均／綜合外電
美國總統拜登。（路透）
美國總統拜登。（路透）

三名知情人士透露，拜登政府正考慮研擬一套規模多達3兆美元的長期經濟計畫，內容包含基礎建設、因應氣候變遷和投資人力資本等，是繼本月稍早簽署的1.9兆美元新冠疫情紓困法案後，進一步拉抬長期經濟的行動。

一名消息人士說，這套提案計畫本周將呈交給拜登。

兩名人士表示，基礎建設和氣候變遷長期來被形容為是這套計畫中的關鍵部分，新的細節顯示，政府考慮投入約4000億美元進行所謂的綠色環保支出。

此外，這套計畫還包含投資人力資本，對少數族群降低學費並推動醫療照護措施。另一名熟悉討論內情的消息人士說，將會提撥資金投入托育和托老。

和新冠疫情緊急支出計畫不同之處在於，研擬中的長期經濟發展計畫將包含一套提高政府財政收入的重大措施，核心組成部分是調高公司稅和富人稅率，這套增稅計畫將是1990年代以來美國最重大增稅計畫。

紐約時報和華盛頓郵報稍早報導美國政府正在討論這套3兆美元計畫，該計畫可能會分拆為兩套獨立的方案。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示：「很快就會發布，因此本周他將會和團隊討論選項、規模和範圍。」

經濟學者對拜登政府新經濟計畫估計的規模為2兆至4兆美元。知情人士說，目前還沒有對最終的支出總額做出決定。

拜登預期會在4月向兩院發表國情咨文時，提出這套所謂的「重建美好未來」（Build Back Better）計畫。

民主黨方面已日益預期這套經濟發展計畫將拆分成更多小方案，以因應立法挑戰。

共和黨人已經明確表示，他們不會贊成增稅，也不太可能支持可再生能源領域的大規模支出。

拜登 美國 氣候變遷

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