14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

美國接種1億劑新冠疫苗的目標，在拜登總統上任58天即達到。圖為威斯康辛州麥迪臣市華裔熊麗莎(Lisa Xiong，音譯)接種第一劑疫苗。(美聯社)

全美新冠肺炎疫情趨緩，卻同時有14個州確診病例較上周增加逾10%，其中更有一半增幅高於20%；專家表示，目前正處於接種疫苗 和病毒的賽跑的階段。

目前確診數增加最多的是密西根州，本周比上周大增50%，其他確診數增加的還有阿拉巴馬州、德拉瓦州和西維吉尼亞州等。中部密西根地區衛生局主任珍妮佛‧莫爾斯(Jennifer Morse)指出，確診數上升主要原因為放寬防疫 措施、民眾不再戴口罩以及變種病毒 傳播。

以17日為例，全美確診數約為5萬8480例，較前一個月下降16%，1173例死亡；然而過去七天的單日平均確診數約5萬5000例，1400死，疫情趨於平緩。

不過醫學專家表示各州逐漸鬆綁口罩令等防疫措施，預期將爆發第四波確診高峰期。有線電視新聞網(CNN)醫療分析師溫麟衍(Leana Wen)說：「我認為確診人數將上升，我認為最關鍵的是為療養院居民和老人施打疫苗，避免住院和死亡人數增加。」

聯邦疾病防治中心(CDC)資料顯示，65歲老年人占染疫死亡人數的80%以上；目前65歲以上民眾有66%至少接種一劑疫苗，39%已完成完整兩劑接種，大幅壓低住院和死亡風險。

CDC前代理主任貝瑟(Richard Besser)說：「在這場競賽中，我們比的是接種疫苗的效率，對抗民眾的疲乏感，以及各州放寬保護民眾的防疫措施。」

溫麟衍則對未來疫情表示擔心，「接下來確診數可能增加，但住院和死亡人數未必隨之上升。雖然算是好事，但除非醫院再次應接不暇，否則州長不會再次實施防疫措施」。

「沒有防疫措施民眾開始鬆懈，未來傳染速度可能超過接種。」溫麟衍說，「我擔心我們可能在疫苗與變種病毒的競賽中落敗。」

專家呼籲民眾積極接種疫苗，並且維持戴口罩和保持社交距離等防疫措施；紐約州立大學上州醫學院(SUNY Upstate Medical University)傳染病學部主任湯瑪斯(Stephen Thomas)表示：「每多一個人接種疫苗或戴上口罩，變種病毒就少一個感染目標。」