亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案

位於亞特蘭大北郊的阿克渥斯(Acworth)「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)16日發生槍擊事件，造成四死一傷。美聯社

亞特蘭大 市長凱莎‧藍斯‧巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)17日在記者會上表示，調查人員發現，16日晚間遭逮捕的按摩店連續槍擊 案嫌犯龍恩(Robert Aaron Long)，原本打算還要去佛羅里達州作案。她說，龍恩被捕時正在前往佛州的途中，準備到佛州犯下更多槍擊案。

巴頓斯在亞特蘭大警察總局舉行的記者會中表示：「原本的狀況可能更加嚴重。」她表示，如果龍恩計畫得逞，下場將是有更多受害者遇難。

亞特蘭大地區16日傍晚連續發生三起按摩院槍擊事件，八名死者當中有六人為亞裔 女性。

喬治亞州切羅基郡(Cherokee County)警長雷諾斯( Frank Reynolds)17日說，根據目前警方掌握線索，槍擊案件「可能不是」仇恨犯罪(hate crime)。

雷諾斯說，21歲龍恩落網之後對調查人員表示有性成癮問題，並說以前可能造訪過某些水療店。

按摩店連續槍擊案嫌犯龍恩(Robert Aaron Long)。美聯社

切羅基郡警長辦公室警官貝克(Jay Baker)表示，龍恩聲稱由於自己有性成癮，水療店是個「誘惑」(temptation)，因此想要「消滅誘惑」。

不過，亞特蘭大警察局長布萊恩特(Rodney Bryant)說，目前仍無法斷定犯案動機為何。他說：「還有很多調查工作要做，目前言之過早。」

對於槍擊案受害者當中有許多亞裔女性，巴頓斯說，美國目前出現著針對亞裔婦女的暴力攻擊問題，「這是無法讓人接受的，這是仇恨，必須停止」。

她表示，水療店都是合法經營的店家，並沒有在市府的監控名單之列。