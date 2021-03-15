拜登醞釀增稅 規模30年來最大 鎖定年收入超40萬者

拜登總統即將宣布1993年迄今最大規模的聯邦增稅政策。(美聯社)

彭博新聞社(Bloomberg)15日報導，四名知情人士指出，拜登 總統即將宣布1993年迄今最大規模的聯邦增稅政策，內容包括推翻前總統川普 於2017年推出的稅改，公司稅(corporate tax，又稱企業稅)稅率從21%調高至28%，對年收入超過40萬元者增稅，年收入破百萬者則加徵資本利得稅(capital-gains tax)。

報導指出，增加的稅收將做為基礎建設、對抗氣候變遷及教育等項目的政府支出；智庫機構「稅務政策研究中心」(Tax Policy Center)估計，拜登的加稅計畫可望在十年間創造2兆1000億元新稅收。

川普2017年的稅改計畫推出後，全美民眾在2017年至2018年間平均多拿了90元退稅，扣完稅的薪資收入平均則增加0.4%至2.9%之間。根據報導，聯邦預算 赤字在2020年會計年度中增加3兆1000億元，累計國債已達28兆元。

規模1兆9000億元疫情紓困法剛完成立法，白宮接下來將推出的下一波大規模法案，目標在於改善全國基礎建設、協助美國度過經濟危機，預算總金額上看2兆元至4兆元。消息人士指出，拜登政府將透過調高公司稅、對高所得民眾加稅，籌措下一波經濟法案的預算。

川普政府對企業提供稅務優惠，拜登政府如今將予以調整。拜登政府也將擴大遺產稅(estate tax)課徵。

一般預料，拜登的加稅計畫將遭遇共和黨強烈反彈，民主黨也將再度被共和黨扣上「高稅黨」的帽子。

競選期間，拜登便曾表示，如果當選總統，「上台第一天」就會推翻川普的2017年稅改計畫。彭博新聞社報導，拜登政府的增稅計畫可能在2022年間開始落實，但某些國會議員表示，應該等到經濟完全復甦才推出加稅。

兩黨在參院各占50席的情況下，拜登增稅方案將面臨重大考驗。中間派民主黨籍聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)和席納瑪(Kyrsten Sinema，亞利桑納州)可能成為左右法案能否過關的關鍵少數。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)15日指出，拜登將遵守選舉承諾，年收入40萬元以下民眾，絕對不會加稅。

她說，拜登政府正與國會議員密切磋商，討論如何為規模龐大的基礎建設法案籌措經費，但細節尚未敲定。

莎奇表示，拜登的優先要項與施政重點都是，民眾應該公平繳稅(fair share)，某些企業其實並未繳交應繳的稅。