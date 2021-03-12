拜登紓困支出有多龐大？今年平均每秒要花掉4.3萬

拜登總統1.9兆元紓困方案6日終獲參院批准，再送眾院協商，可望日內簽署生效，每人可獲1400元紓困金及300元失業津貼。圖為美鈔上的新冠檢測試劑。(路透)

拜登 總統11日簽署的疫情紓困 法案金額高達1兆9000億元，制定全面資金分配計畫是未來數周拜登政府的工作核心；為實踐這項紓困計畫，拜登在2022年前每天須花費37億元，相當於平均每秒鐘要花掉4萬3000元。

今年過後，全國已完成疫苗接種階段，這1.9兆元還有一大部分要花在振興經濟上。

城市研究所資深政策研究員、前白宮預算官員斯莫里根(Jack Smalligan)表示，「這些納稅人的錢必須公平分配，也必須趕緊花出去。」

有些支出可望迅速發生：拜登政府已在周末錢直接寄出1400元支票 ，合計約4000億元；還將為2010萬名收取某種形式津貼的國人持續提供更多失業救助。

直接支票和失業救濟都是前一回合4兆元紓困方案的一部分，代表政府已在這方面建立了資金分配制度；其他部分就比較棘手了。

幼稚園至12年級學校有1300億元可用來聘請教師、升級通風系統並改善其他設施，以恢復師生親自上課；大學可獲400億元；住房援助經費為300億元；疫苗分發和病毒檢測等公共衛生支出約1200億元。

部分資金可能多花點時間來分配。斯莫里根表示，「聯邦政府迅速發出資金後，州和地方政府可能負責在兩個財政年度花這筆錢。以雇用老師為例，不會只聘一個月，而是好幾年。」

財政部正與州長、市長和其他官員進行磋商，如何最佳分配約3500億元州和地方援助；財長葉倫(Janet Yellen)9日在全國城市聯盟(National League of Cities)演講說，「財政部團隊將努力儘快提供援助，並產生最大影響。」

拜登紓困法案還有約1400億元臨時稅收抵免；其中包括擴大每月支付兒童稅收抵免；7月起，收入低於15萬元的家庭每名孩童每月至少可獲250元。

前國會預算處主任，現任右翼美國行動論壇(American Action Forum)霍爾茨-埃金(Douglas Holtz-Eakin)指出，「最麻煩的是，國稅局能否為數千萬家庭管理和支付這筆每月款項？」

這些稅收抵免計畫錯誤率很高，人們可能搬家、收入有變化、國稅局可能沒有正確兒童年齡等等。不過，霍爾茨-埃金也指出，拜登在支出經費方面幾乎沒有經濟風險，因為經濟已準備好以至少20年來最快速度，迅速擴張。

霍爾茨-埃金說，成功分配資金，是拜登紓困方案達成減少兒童貧困目標的關鍵。此外，兒童稅收抵免措施以後到期，共和黨議員得考量2022年選舉因素，該不該阻止延長此福利，將承受壓力；此局勢可能有助民主黨擴大參眾兩院多數席位。

霍爾茨-埃金認為，「這是民主黨試圖建立的一個明顯的政治陷阱。」