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4國峰會 莫迪：四方安全對話已成印太穩定支柱

中央社新德里12日專電
美國總統拜登(螢幕中)、印度總理莫迪（Narendra Modi，螢幕左）、日本首相菅義偉(螢幕右)和澳洲總理莫里森（Scott Morrison，背對者）12日透過視訊召開四方安全對話首場領袖高峰會。美聯社
美國總統拜登(螢幕中)、印度總理莫迪（Narendra Modi，螢幕左）、日本首相菅義偉(螢幕右)和澳洲總理莫里森（Scott Morrison，背對者）12日透過視訊召開四方安全對話首場領袖高峰會。美聯社

四方安全對話首場領袖高峰會12日透過視訊召開，印度總理莫迪等4國領袖都聚焦維護自由、開放的印太地區。莫迪更強調，四方安全對話是印太地區穩定的重要支柱。

美國總統拜登、印度總理莫迪（Narendra Modi ）、日本首相菅義偉和澳洲總理莫里森（Scott Morrison ）12日透過視訊召開四方安全對話首場領袖高峰會，且由拜登、莫迪、莫里森和菅義偉依序致詞，這些領袖都在致詞時強調維護印太地區自由、開放的重要性，且強調4國共享的民主價值。

4國領袖強調民主價值及自由、開放印太地區，和遵守國際法等觀點，針對的是許多國家批評中國在南海等重要海洋的單邊和不遵守國際法的軍事行動，以及專制的體制。

因此，專家認為，12日的峰會是拜登執政以來，結合印度、日本和澳洲等盟國對中國釋放的強烈訊息，要求中國放棄專制與壓迫，遵守國際規範。

根據印度總理辦公室發出的聲明，印度總理莫迪在四方安全對話領袖高峰會上致詞時強調，12日召開四方安全對話領袖峰會表明，四方安全對話已經成熟，現在仍是印太地區穩定的重要支柱。

莫迪指出，四方安全對話的4國，以民主價值觀及對自由、開放和包容的印太地區的承諾而團結在一起。

他又說，峰會12日的議程涵蓋了2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗、氣候變遷和新興科技等領域，讓四方安全對話成為推動全球更好發展的力量。

莫迪認為，上述積極的願景是印度古老Vasudhaiva Kutumbakam哲學的延伸，這個哲學將世界視為一個大家庭。

莫迪強調，四方安全對話4國將比以往任何時候都要更緊密合作，以促進共同價值及安全、穩定和繁榮的印太地區。

峰會召開前，消息人士告訴印度媒體，這次峰會最重要的是創建一個新冠肺炎疫苗生產和供應架構，由印度製造、美國和日本資助及澳洲支持，希望大量生產疫苗以供應印太地區需要的國家。

此外，消息人士說，峰會也希望建立稀土採購鏈及彈性的全球供應鏈，以擺脫專制中國的控制及影響力。

印度 中國 拜登

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