4國峰會 莫迪：四方安全對話已成印太穩定支柱

美國總統拜登(螢幕中)、印度總理莫迪（Narendra Modi，螢幕左）、日本首相菅義偉(螢幕右)和澳洲總理莫里森（Scott Morrison，背對者）12日透過視訊召開四方安全對話首場領袖高峰會。美聯社

四方安全對話首場領袖高峰會12日透過視訊召開，印度 總理莫迪等4國領袖都聚焦維護自由、開放的印太地區。莫迪更強調，四方安全對話是印太地區穩定的重要支柱。

美國總統拜登 、印度總理莫迪（Narendra Modi ）、日本首相菅義偉和澳洲總理莫里森（Scott Morrison ）12日透過視訊召開四方安全對話首場領袖高峰會，且由拜登、莫迪、莫里森和菅義偉依序致詞，這些領袖都在致詞時強調維護印太地區自由、開放的重要性，且強調4國共享的民主價值。

4國領袖強調民主價值及自由、開放印太地區，和遵守國際法等觀點，針對的是許多國家批評中國 在南海等重要海洋的單邊和不遵守國際法的軍事行動，以及專制的體制。

因此，專家認為，12日的峰會是拜登執政以來，結合印度、日本和澳洲等盟國對中國釋放的強烈訊息，要求中國放棄專制與壓迫，遵守國際規範。

根據印度總理辦公室發出的聲明，印度總理莫迪在四方安全對話領袖高峰會上致詞時強調，12日召開四方安全對話領袖峰會表明，四方安全對話已經成熟，現在仍是印太地區穩定的重要支柱。

莫迪指出，四方安全對話的4國，以民主價值觀及對自由、開放和包容的印太地區的承諾而團結在一起。

他又說，峰會12日的議程涵蓋了2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗、氣候變遷和新興科技等領域，讓四方安全對話成為推動全球更好發展的力量。

莫迪認為，上述積極的願景是印度古老Vasudhaiva Kutumbakam哲學的延伸，這個哲學將世界視為一個大家庭。

莫迪強調，四方安全對話4國將比以往任何時候都要更緊密合作，以促進共同價值及安全、穩定和繁榮的印太地區。

峰會召開前，消息人士告訴印度媒體，這次峰會最重要的是創建一個新冠肺炎疫苗生產和供應架構，由印度製造、美國和日本資助及澳洲支持，希望大量生產疫苗以供應印太地區需要的國家。

此外，消息人士說，峰會也希望建立稀土採購鏈及彈性的全球供應鏈，以擺脫專制中國的控制及影響力。