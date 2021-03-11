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避免日澳印為難 拜登在四方對話將淡化對中強硬論調

編譯劉忠勇／綜合報導
美國國務卿龐培歐在內四國外長去年10月參加美日澳印四方安全對話。路透
美國國務卿龐培歐在內四國外長去年10月參加美日澳印四方安全對話。路透

美國總統拜登加強和亞洲盟友鞏固關係，也將重新調整美國所傳達的信息，避免對中國的意圖為難在這些問題上持謹慎態度的盟友。

澳洲、日本和印度都對中國日益壯大的經濟和軍事實力感到憂心。將於周五舉行的「四方安全對話」（Quad）首次領導人峰會上，料將展現對待中國問題的團結立場。儘管如此，三國被美國拉進一個純反中的團體，仍會保持謹慎態度，尤其是考慮到各自與中國的貿易關係。

因此，現任美國政府將調整在四方對話中的互動，強調在抗擊新冠肺炎疫情、氣候變遷等更廣泛的問題上存在合作機會。

川普政府採取的做法是迴避貿易和環境問題合作，側重以關稅、制裁和加強太平洋地區軍事能見度，來和中國直接對抗。儘管拜登可能延續對中強硬路線，但也在設法避免給人以美國只想尋求該地區國家幫忙對抗中國的感覺。

美國已經開始與亞洲進行一系列外交接觸，包括此次線上四方會議。國務卿布林肯與國防部長奧斯汀還將於下周初訪問北亞，就長期安保協議安撫日本及南韓，接著奧斯汀將前往印度。這些會談可能為下周中美最高外交官員的會晤定下基調。

印度外交部一位官員說，四方對話將討論一項提高印度新冠疫苗生產能力的聯合融資計畫，包括生產可以應對變異毒株的疫苗。

拜登周三表示，美國將「與世界其他地區」分享多出來的疫苗。

白宮表示，希望以周五會議為契機探索多種潛在合作領域。不過，拜登團隊幾乎毫無疑問意在以這次會議向中國發出信號。

白宮新聞發言人莎奇（Jen Psaki）說：「拜登總統已將這次會談作為他最早的多邊接觸之一，展現我們對與印太地區盟國和夥伴緊密合作的重視。」

美國 中國 拜登

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