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美強化同盟 布林肯首出訪挑日韓

國際組、記者賴于榛、周志豪／綜合報導
美軍預計明年起汰換11艘配備神盾戰鬥系統的提康德羅加級巡洋艦，傳國軍有望接收。圖為美國「安提坦號」巡洋艦在南海巡航的檔案照。（美聯社）
美軍預計明年起汰換11艘配備神盾戰鬥系統的提康德羅加級巡洋艦，傳國軍有望接收。圖為美國「安提坦號」巡洋艦在南海巡航的檔案照。（美聯社）

路透5日引述3名政府消息人士的說法報導，美國國務卿布林肯與國防部長奧斯丁計畫本月訪問日本與南韓，展開外交政策與安全議題會談。由於中國在印太地區及全球採取愈來愈積極的外交行動，美國正尋求加強與主要盟國的關係。

這次訪問是美國總統拜登1月上任以來，最高外交政策與國防官員首度出訪亞洲盟國，反映出美國愈來愈關切中國崛起帶來的挑戰。

消息來源透露，布林肯與奧斯丁將和日本外務大臣及防衛大臣、南韓外交部長及國防部長舉行「2加2」對話。兩人在日期間除與外相茂木敏充、防衛相岸信夫分別會談外，預計還將與首相菅義偉會談。日方希望以此作為與美國新一屆政府確認進一步強化日美同盟方針，向以中國為首的國際社會彰顯牢固同盟關係的機會。

美印太司令：陸試圖改變區域現況

此外，美軍印太司令部司令戴維森4日視訊出席華府智庫美國企業研究所對談指出，印太地區從現在到2026年間將面對不少挑戰，他擔憂中國可能試圖改變區域現況，並表示美方協助並鼓勵台灣進行國防投資，增強國防實力與威嚇力，提供台灣不對稱戰力以自我防衛，持續對台軍售，至關重要。

戴維森也提到美國國防部提出的「太平洋威懾倡議」預算從2021財政年度的22億美元，增加到2022財政年度的46億美元，是美國國防部年度預算的優先項目之一。

中國軍機擾台不斷，美軍預計明年起4年內將汰換11艘配備神盾戰鬥系統提康德羅加級巡洋艦，傳國軍有望接收，國防部副部長張哲平表示，只要對整體戰力提升有幫助的武器裝備都會納入考量，但目前沒有接收相關軍艦的規畫。

美國 國防部 中國

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