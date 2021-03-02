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國會暴動後 眾院撥3000萬修復不夠 恐還得追加

編譯林育正／綜合2日電
國會暴動事件後，修繕受損的建築物損害和後續維安開銷，已超過3000萬元。(歐新社)
國會暴動事件後，修繕受損的建築物損害和後續維安開銷，已超過3000萬元。(歐新社)

1月6日發生的國會暴動事件中，許多前總統川普的支持者在國會內外大肆破壞，國會建築師布蘭頓(J. Brett Blanton)在向國會的報告中指出，修繕暴動造成的建築物損害和後續維安開銷，已超過3000萬元，而且將持續增加。

布蘭頓表示，眾院撥款委員已通過3000萬修繕經費，並且將國會外的圍籬合約延續至3月31日；他向撥款委員會報告，若圍籬等其他維安設施留到3月之後，預算勢必將再增加。

國會暴動發生當下，建築團隊正在為總統就職典禮準備，幾個小時內，許多布置便遭到破壞；布蘭頓說：「宣誓平台被破壞，到處都是碎玻璃，音響和攝影器材等被損壞到無法修理的程度或偷走；國會廳堂的扶手也被潑上藍色油漆，看了讓人非常心痛。」

國會內部，許多具有歷史意義的雕像、壁畫和家具都被胡椒噴霧、滅火器和化學刺激物等殘留痕跡破壞，需要專家以特殊方式清理保存。

布蘭頓還透露，許多國會議員要求保留辦公室遭到攻擊的物品，不過因安全考量，大多數遭破壞的物品都已被更換；不過建築團隊保留了國會東側的哥倫布門(Columbus Doors)的鑲嵌飾品，未來可能做為展示之用。

布蘭頓說：「被破壞的物品的殘骸，都可以堆成一座小山了。」

這次暴動也凸顯國會維安缺失，布蘭頓也向委員會要求更多預算，為整個國會大廈升級保全設施，以防範類似威脅。他說：「我們必須從錯誤中學習，否則國會面對未知與無法預期的威脅，將顯得相當脆弱。」

國會暴動讓平時工作已相當繁忙的建築團隊負荷加重；此外為因應新冠肺炎疫情，布蘭頓的團隊也加強了國會的清潔消毒工作，以及提供個人防護設備等；不過他表示，雖然在國會工作必須遵守防疫規範，但多名團隊成員卻尚未接種疫苗，「我們只被分配到一小部分。」

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