WSJ：美國本月將照常實施對抗中國科技野心的全面規定

拜登政府可能讓川普時期旨在對抗中國科技威脅的全面性規定於本月生效。路透

華爾街日報引述知情人士報導，拜登 政府計畫不顧美國 企業界反對，讓川普時期旨在對抗中國科技威脅的全面性規定於本月生效。

報導說，這項最初於去年11月提出的規定，可讓美國商務部 有權禁止凡認定對國家安全構成威脅的科技相關商業交易，藉此保護美國供應鏈。科技、電信、金融等業者表示，如此規定可能會扼殺創新、損害競爭力。拜登政府對美國對中國科技政策廣泛評估之際，這些公司原本以為這規定會延後生效。

知情人士告訴華爾街日報，拜登政府現在計畫照推這項規定。知情人士透露，政府官員擔心一旦阻擋或淡化這一規定，會讓拜登對中國官方的態度給人產生錯誤印象，招來新政府做法軟弱的抨擊。

知情人士向華爾街日報報導透露，政府官員已向業界暗示不會積極執行這項規定。如此可能緩和此規定的影響，但企業代表說，這項規定仍將使公司面臨龐大的新合規成本和不確定性，特別是規模較小的公司。另一位知情人士則說，拜登政府不曾表示會在執行這項規定方面有所保留。

美國商業圓桌會議（Business Roundtable）1月曾向美國商務部提出的意見中表示，此規定「按目前的形式，對美國企業來說是不可行的，如果不予以大幅修改，就不該考慮納為最終公布版本。」美國商業圓桌會議是一個由大型美國公司執行長組成的團體，包括亞馬遜、花旗集團和沃爾瑪等。IBM表示，此規定目前的版本「過於浮濫」，既損害美國經濟，又無法增強美國的國家安全。

商務部一位發言人說，將在3月22日之前繼續接受公眾對規定的意見，並說屆時規定將成為最終規則。

根據商務部的估計，這一規定可能影響多達450萬家規模大小不等的美國企業，可能會要求這些企業在與規定所稱的「外國對手」進行涉及精密科技的採購和交易時，須取得政府許可，否則將面臨潛在的交易被撤銷或其他具體行動。

根據此規定的草案，這一新的政府監管規定適用的科技交易，包括美國關鍵基礎設施、網路和衛星業務、大型資料託管業務、普遍使用的網際網路連線軟體，以及先進計算、無人機、自動系統或先進機器人使用的技術。此規定可能會影響相關技術的銷售，在某些情況下連使用都受影響。

電信和金融服務業影響尤深，因為這兩個行業大量使用資訊科技服務，且處理敏感的消費者資料，但許多其他以消費者為對象的企業也面臨著很大的風險。