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FDA批准嬌生疫苗 拜登：好消息但防疫不得鬆懈

中央社／華盛頓27日綜合報導
美國總統拜登。（美聯社）
美國總統拜登。（美聯社）

美國食品暨藥物管理局（FDA）今批准嬌生公司的新型冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗緊急使用授權，總統拜登直呼消息令人「振奮」，但也說美國疫情嚴峻，不能因此降低警戒。

美國FDA在批准前發布聲明說，嬌生集團（Johnson & Johnson）研發的這款單劑疫苗，在預防COVID-19重症和較新的病毒株上具有高度效力。

緊急使用授權核發下來後，拜登在聲明中說：「這對所有美國人來說，都是令人振奮的好消息，也是我們力拚終結這場危機的過程中，讓人感到鼓舞的進展。」、「但我們不能就此鬆懈，或認為戰勝疫情是必然的。」

拜登在聲明中：「儘管今天的消息值得慶祝，我仍要敦請所有的美國民眾，持續勤洗手、保持社交距離、繼續配戴口罩。」、「如同我一再強調的，變種病毒株蔓延之際，情況仍可能再次惡化，翻轉目前的進展。」

嬌生疫苗成為美國第3支核准使用的COVID-19疫苗，前兩支分別是輝瑞藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的疫苗，以及莫德納（Moderna）疫苗。

美國是全球疫情最嚴峻的國家，據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站數據，境內累計染疫人口超過2855萬，病歿人數破51萬。

美國 疫苗 拜登

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嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1 劑

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