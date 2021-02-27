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寒災後首訪德州 拜登團結全美承諾面臨考驗

中央社／休士頓26日綜合外電報導
拜登總統26日訪問德州冰風暴災區，為參與救災和疫苗注射的軍隊士兵鼓勁打氣。美聯社
拜登總統26日訪問德州冰風暴災區，為參與救災和疫苗注射的軍隊士兵鼓勁打氣。美聯社

美國總統拜登今天在德州休士頓視察救災工作，不久之前，德州遭到異常嚴重的冬季風暴襲擊，使得全州供電系統瀕臨崩潰。

德州本月遭受持續時間異常久的強烈寒流侵襲，共計10天，因而陷入混亂。拜登今天偕同第一夫人吉兒（Jill）首度到休士頓訪視。

這場災害導致德州電力供應中斷，習慣溫暖天氣的德州人竭力在嚴寒氣候下求生，但仍有至少20多人喪命。

德州數百萬居民缺電，也沒有乾淨水可用。哈立斯郡（Harris County）緊急管理協調員史隆（Mark Sloan）說，考量衛生，現仍有5萬7000名居民必須將水煮沸使用。

路透社提到，美國其他許多州的電力系統相互連接，使能源可跨州輸送，偏偏德州長期以來使用的是獨立電力系統。

這場災害對拜登照顧全體美國人民以促成全美團結的承諾構成了考驗。德州是共和黨鐵票區，共和黨籍州長艾波特（Greg Abbott）起初不承認民主黨籍的拜登贏得總統大選，今天則與拜登會面商討災後重建問題。

法新社報導，拜登在休士頓緊急行動中心（Emergency Operations Center）告訴工作人員：「此地救災工作很艱難，但也可能有全國最佳的救災表現。你們在拯救人命，正如家母所說，你們在為上帝代勞。」

拜登與吉兒也光臨了龐大的休士頓食物銀行，這個機構救助了德州東南部各地上百萬居民。拜登稍後將前往一個2019冠狀病毒疾病（COVID-19）聯邦疫苗接種中心視察，以宣導政府加速疫苗接種的計畫。

編輯推薦

  • 德州2月初遭到超級暴風雪襲擊，電力系統不堪重負，幾百萬人經歷了幾天的停水停電。一夜間，關於德州獨立電網、能源組成的討論，也在社群掀起風暴。德州休士頓華人翁履中在本期節目中講述了家裡的受損情況，以及對德州電力系統的看法。
德州 拜登 休士頓

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