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CPAC大會要戴口罩遭噓 克魯茲譏歐凱秀「怕被殺」

編譯郭宣含／綜合26日電
共和黨聯邦參議員克魯茲(前)26日在在保守派政治行動會議上發言時，批口罩令愚蠢。(Getty Images)
共和黨聯邦參議員克魯茲(前)26日在在保守派政治行動會議上發言時，批口罩令愚蠢。(Getty Images)

保守派政治行動會議(CPAC)26日在佛羅里達州奧蘭多舉行，主辦單位要求與會者戴口罩時噓聲四起，現場還有人稱有戴口罩的「自由」，讓口罩再度染上政治色彩；共和黨聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz，德州)上台發言時批口罩令愚蠢，還疑似嘲笑民主黨聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez，紐約州)在國會暴動時害怕生命遭危及。

「美國保守派同盟」(ACU)執行董事施奈德(Dan Schneider)和CPAC副主任卡莉．派翠克(Carly Patrick)26日參加CPAC時，要求與會者遵守奧蘭多凱悅酒店(Hyatt Regency)的新冠肺炎防疫規定，引起現場一片噓聲，還有人大喊「自由」。

施奈德告訴觀眾：「私人飯店就像你的住家，都會訂下自己的規定。」

施奈德呼籲眾人身處私人場所，必須尊重他們的防疫規定，因此無論在飯店大廳或座位上都須戴口罩；他承認：「我知道這不是很有趣」，但希望大家一起遵守。

2024年可能出選總統的克魯茲告訴CPAC觀眾：「現在他們說，大家都能免疫，到處都會有群體免疫，然後未來300年大家都要戴口罩。」

「而且不只一層口罩，還有二、三、四層，」克魯茲說：「這真是愚蠢。」

來源：Breitbart News

聯邦疾病防治中心(CDC)2月參考研究更新防疫建議，醫療口罩外再戴一層布口罩可大幅降低染疫風險。

克魯茲在演講一開始，似乎還嘲笑歐凱秀-柯提茲在國會暴動時擔心生命受到威脅，「聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)戴連指手套，歐凱秀-柯提茲則說她會被謀殺。」

歐凱秀-柯提茲1月曾表示，國會暴動時，她不知道這是不是她生命最後一天。

在保守派政治行動會議上，主辦方要求與會者戴口罩時，噓聲四起，共和黨聯邦參議員克魯...
在保守派政治行動會議上，主辦方要求與會者戴口罩時，噓聲四起，共和黨聯邦參議員克魯茲(前)批口罩令愚蠢。(Getty Images)

多名共和黨大佬在2020年CPAC大會前後期間確診，為配合馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)的防疫令，這是CPAC近50年來首次在華府之外的地方舉行。

ACU主席施拉普(Matt Schlapp)26日上午談到場地更動時，含蓄批評霍根與馬州防疫限制太多，導致CPAC無法在馬州舉行；「馬州決定取消大會，因為他們說CPAC不安全；我告訴自己，如果我成為ACU50年來首位不舉辦CPAC的主席，我就完蛋了。」

許多保守派人士將在CPAC發言，包括前總統川普28日的演講，這會是他卸任後首場公開演說。

防疫 歐凱秀 克魯茲

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