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CNN:中國未細查接觸史和供應鏈 WHO擬建議深究

中央社日內瓦21日綜合外電報導
世衛組織新冠調查團一月訪問武漢，發現2019年12月武漢的疫情比外界所知更嚴重。圖為疑似疫情源頭之一的武漢華南海鮮市場。（美聯社）
世衛組織新冠調查團一月訪問武漢，發現2019年12月武漢的疫情比外界所知更嚴重。圖為疑似疫情源頭之一的武漢華南海鮮市場。（美聯社）

世界衛生組織日前派員赴中國調查新冠肺炎疫情源頭，根據調查人員，世衛初步報告將建議更廣泛地追蹤武漢首名病患的接觸史，以及調查華南海鮮市場十餘個交易商的供應鏈。

熟悉報告草稿的調查人員告訴美國有線電視新聞網（CNN），世界衛生組織（WHO）專家小組將建議依循兩條重要調查方向。

首先，專家將要求進一步調查2019年12月8日發病的目前已知武漢首名病患的接觸史。他是中國科學家與世衛小組證實的第一起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）病例。

當局迄今尚未公開此人身分，而根據調查人員，此人年紀40多歲，是辦公室職員，沒有國外旅行或疾病接觸史，與妻子和小孩同住。

達斯札克（Peter Daszak）是世衛17人專家小組的成員，身兼追蹤動物病毒的「生態健康聯盟」（EcoHealth Alliance）主席。根據他的說法，首名患者已知與華南海鮮市場並無關聯，「過著典型的都市生活，不做人擠人的體育活動，主要嗜好是上網」。咸認華南海鮮市場與病毒初期的擴散有關。

達斯札克表示，已知的首名病患在與世衛小組會面結束前提到，他的父母去過武漢某個傳統市場，但是不是華南海鮮市場。

達斯札克說，世衛小組訪問期間未獲悉關於那座傳統市場的細節，可能市場內有販售遭新型冠狀病毒感染的動物或相關製品。中國科學家雖向世衛小組保證首名患者的父母檢測結果為陰性，然而中方似未追蹤雙親在市場的接觸史，現在應該回溯追蹤。

世衛小組任務負責人班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）拒絕評論需要深入追蹤接觸史和篩檢等細節，僅對CNN說「需要進一步研究」。

另外，根據熟悉報告草稿的調查人員，預計下週交出的世衛小組初步報告，也將建議立即調查華南海鮮市場的供應鏈。

達斯札克表示，中國科學家提供世衛小組一張清單，上面列著雲南、廣西、廣東等省分供應武漢華南海鮮市場野味的農場。

達斯札克告訴CNN：「建議中將包含前往那些農場、篩檢農民、訪問與檢測親屬，以及尋找當地是否有先於武漢爆發疫情的證據。」

達斯札克形容這些建議是「優先任務」，世衛小組以及與他們合作的中國科學家有此共識。他還表示，中國科學家曾造訪湖北省內部和周邊的野生動物農場和若干「上游供應商」，但沒去過他與世衛團隊「最感興趣」的中國南部農場。

達斯札克並提到，雲南省的狀況令人特別感興趣，當地蝙蝠身上發現的RaTG13，是與SARS-CoV-2（新冠肺炎病毒）遺傳親緣關係最接近的病毒之一。

動物學家正緊急研究確認RaTG13是否已隨時間突變成SARS-CoV-2，若確實如此，又是怎麼發生的。

數名獨立科學家則告訴CNN，調查新型冠狀病毒源頭的中國科學家早該在幾個月前，就完成世衛組織建議的基本調查工作，實際上他們卻沒做，這種情況「令人吃驚」且「不合情理」。

美國哥倫比亞大學（Columbia University）傳染病流行病學家米勒（Maureen Miller）表示，中國有世界級科學家，過去20年投資相關技術，不做這類研究並不實際。

米勒表示，武漢首名病患的狀況，顯示2019年12月早已出現社區傳播案例。她說：「就短期和長期而言，試圖隱匿病毒源於中國並向全世界輸出的事實，對中國有害。」

世衛 中國 武漢

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