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「機長是英雄！」乘客憶聯航引擎爆炸 在他操控下安返

編譯陳韻涵／綜合21日電
聯合航空328號航班右引擎爆炸起火後，掉落地面的部分殘骸。(美聯社)
聯合航空328號航班右引擎爆炸起火後，掉落地面的部分殘骸。(美聯社)

聯合航空(United Airlines)328號航班20日下午1點半從丹佛國際機場飛往檀香山，孰料這架波音(Boeing)777-200客機起飛20分鐘即因右引擎故障、爆炸起火，機身殘骸一路掉落，所幸在機長的機智地操控下安全折返機場，231名乘客和10名機組人員飽受驚嚇幸無人受傷，地面也沒有人被掉落物砸傷；飛機安全落地後，餘悸猶存的乘客爆出歡呼與掌聲，頻喚機長為英雄。

國家廣播公司新聞網報導(NBC News)，在發生這起引擎事故後，聯邦航空管理局(FAA)已下令對配備Pratt & Whitney型PW4000引擎的波音777型客機，進行加強檢查。

每日郵報(Daily Mail)報導，這架班機起飛後不久，便因殘骸卡入右引擎而冒火，機長廣播宣布危急情況時，一聲更大的爆炸搖晃機艙，伴隨烈焰濃煙。

機上乘客德盧西亞(David Delucia)憶述意外發生的情況，說他聽到爆炸後，趕緊抓緊妻子的手說：「我們完了。」

坐在故障引擎那側走道的德盧西亞說：「飛機開始劇烈晃動，我們失去高度，開始下墜；當意外剛發生，我就想我們慘了，我以為我們會墜毀，我真的一度以為我們必死無疑。」他和妻子連忙把裝有駕照的皮夾放到口袋裡，以便搜救人員辨識他們的身分。

路透核實飛機監督網站liveatc.net的一段音檔可聽見，機長向航管中心呼救：「求救，飛機引擎故障，必須即刻返回機場。」

另一名乘客推文寫道：「我在#聯航328班機上，機長做了很棒的工作，(爆炸)超響、(機身)超晃，後方這邊恐怖得要死，消防隊員協助我們脫離機身，回到柏油路面。」

另一名乘客路克(Travis Loock)則說，起飛20分鐘後「聽到一聲巨響，那是你在飛機上絕對不想聽到的聲音；我驚恐的探向窗外，看到引擎不見了。」

路克表示：「慶幸我們不是飛在海面上，因為那是我們前往的目的地。」

路克說，當時機上的大家都非常冷靜，「許多人看不到故障的引擎，但我更害怕，因為我看到了，我知道這情況不對。」

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