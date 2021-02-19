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暴亂餘波未平 35名國會警員接受調查 6人停職

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暴亂餘波未平 35名國會警員接受調查 6人停職

記者張筠／華盛頓報導
1月6日國會暴亂後調查持續。35名國會警員接受調查。(美聯社)
1月6日國會暴亂後調查持續。35名國會警員接受調查。(美聯社)

元月6日的國會暴亂餘波未平，聯邦執法機構的調查仍在持續，國會警方發言人18日宣布，又有六名國會警察被停職留薪(suspended with pay)，另29名警員正在接受調查；而國會警察工會稱此調查為「獵巫」(witch hunt)，批評執法部門讓國會警員承擔「高層管理失職」的責任。

國會警方發言人斯頓里斯(John Stolnis)說，執法部門從上月開始積極審閱所有監控錄像，調查涉嫌國會暴亂的民眾及執法人員，「所有行為不當的警員都會受到處分」，近日新增六名警員被停職留薪，另有29人在接受調查。

早在元月就有兩名國會警員因涉嫌參與暴亂被停職留薪，根據民主黨俄亥俄州聯邦眾議員萊恩(Tim Ryan)的說法，被停職的其中一人曾與攻占國會的暴民自拍，另一人則是戴著「MAGA」的帽子，在國會附近引導參與暴亂的民眾，還有至少十名警員接受調查。

根據聯邦調查局(FBI)的資料，兩名因參與國會暴亂被逮捕的民眾近日坦言，曾有一名警員在他們攻占國會後與他們握手，並稱「現在這(棟大樓)是你們的了。」

在元月國會暴亂中殉職的國會警察斯科尼克(Brian Sicknick)掀起執法部門的內部動盪，也因此加速各部門的內部調查；國會警察局代理局長皮特曼(Yogananda Pittman)本月稍早通過視頻聲明表示，會徹查所有涉嫌暴亂或違紀的警員，絕不讓類似事件再發生。

國會警察工會對此非常不滿，批評執法部門試圖用「對國會警員的調查來轉移公眾對高層管理失職的注意力」，由於高層管理不當，暴亂當天國會警察以及華府警員沒有充分準備或準備，信息也不全面，冒著生命危險抵抗暴民，他們稱此調查為「獵巫」，質疑執法部門為何不調查、停職高層官員？反而讓警員承擔高層管理失職的責任。

截至目前，還有至少五個地區的七名執法人員被曝行為不當，因違反部門規章在接受內部審查，包括紐約、費城、西雅圖、維吉尼亞州、德州的執法人員；聯邦官員表示，隨著調查進行以及社交媒體曝光，未來被停職、懲處的人員將越來越多。

華府警察局長康提(Robert Contee)近日也表示，國會暴亂將讓華府納稅人損失880萬元，他也計畫徹查華府警員的背景信息，「若發現內部有極端份子，將立即清除。」

警察 華府 維吉尼亞州

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