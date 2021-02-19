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拜登上任一個月 美國正式重返巴黎氣候協定

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拜登上任一個月 美國正式重返巴黎氣候協定

中央社華盛頓19日綜合外電報導
美國總統拜登於上月20日就職後首日就下令重返巴黎氣候協定，經過30天正式生效，科學家和各國外交官都樂見其成。美聯社
美國總統拜登於上月20日就職後首日就下令重返巴黎氣候協定，經過30天正式生效，科學家和各國外交官都樂見其成。美聯社

美國今天正式重新加入巴黎氣候協定，大振全球對抗氣候變遷的士氣。上月才就任的總統拜登政府規畫，未來30年內要大幅降低美國的碳排放量。

拜登於上月20日就職後首日就下令重返巴黎氣候協定，經過30天正式生效，科學家和各國外交官都樂見其成。

這項於2015年在巴黎談成的協定，有近200國簽署，目標是預防災難性的氣候變遷後果。美國原本也是簽署國之一，但前總統川普聲稱氣候行動不利於經濟，於任內退出，美國迄今是唯一退出這項協定的國家。

路透社報導，美國氣候特使凱瑞（John Kerry）今天將參與視訊活動，昭示美國重返巴黎協定，美國駐英國及駐義大利大使、聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、聯合國氣候目標暨解決方案特使彭博（Michael Bloomberg）也將露面。

拜登曾承諾要在2050年之前，讓美國的溫室氣體排放量達到淨零（net-zero），即排放量可與回收量相抵銷。科學家認為，這個目標符合目前所需，但全球排放量必須在2030年之前減半，以避免全球暖化造成最具破壞性的後果。

凱瑞正與拜登的國內氣候顧問吉娜‧麥卡錫（Gina McCarthy）草擬新規範及獎勵措施，力求加緊部署潔淨能源、從化石燃料轉型。

美國 拜登 氣候變遷

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