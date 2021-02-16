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傳中國探索限制稀土出口 打擊美國國防工業

中央社倫敦16日綜合外電報導
圖為江蘇連雲港準備外銷的稀土。美聯社
圖為江蘇連雲港準備外銷的稀土。美聯社

金融時報報導，中國正在探索透過限制稀土出口打擊美國國防工業。稀土對美國國防承包商至關重要，洛克希德馬丁公司在生產F-35戰鬥機等先進武器時亟需稀土。

金融時報引述參與諮詢的消息人士的話報導，業界高層透露，中國政府官員曾詢問他們，若中國在雙邊爆發爭執期間限制稀土出口，會對美國和歐洲企業造成多大影響，包括美國在生產F-35戰鬥機上是否會遭遇麻煩。

據報導，稀土應用廣泛，從智慧型手機到噴射戰鬥機都需要稀土。美國進口的稀土80%來自中國，若中國限制出口，將影響美國相關供應鏈。

稀土，是「稀土元素」或「稀土金屬」的簡稱，是鈧、釔及鑭系元素共17種元素的合稱。中國的稀土蘊藏量，比重約占全球的35%至40%，產量則高達全球6成以上。

根據美國內政部地質調查局（USGS）等機構的數據，2019年，中國的稀土礦產量占全球的62.9%，美國占12.4%，澳洲占10%，緬甸占10.5%。

中國上月公布「稀土管理條例」。中國工信部透過官網表示，稀土是重要的戰略資源，也是不可再生資源。中國是稀土資源大國，在稀土生產及稀土利用領域具有舉足輕重的地位。加快制定這項條例，從法律上明確稀土管理各項制度，有利於「維護中國國家利益」和戰略資源產業安全。

稀土經提煉為有色金屬後，可應用在冶金、石化、玻璃陶瓷、螢光劑、基礎電子材料，以及通訊、電腦、醫療、光電、能源材料、電動車、航太科技等尖端科技領域，因此成為中國對抗西方國家及日本等國的戰略籌碼。

中國外交部去年曾表示，將制裁洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、波音公司（Boeing）和雷神（Raytheon），因為這三家公司出售武器給台灣。

中國 美國 智慧型手機

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