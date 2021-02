駐美代表蕭美琴10日前往美國國務院 ,拜會主管東亞與太平洋地區事務的代理助卿金星(Sung Kim),東亞局事後在推特發布兩人合照,並說,很開心見到駐美代表蕭美琴,美國正在深化與台灣 的關係,並形容台灣為「民主領頭羊以及重要的經濟和安全夥伴」。

Great to see @TECRO_USA Rep. Bi-khim Hsiao today. The U.S. is deepening ties with Taiwan, a leading democracy and important economic and security partner. pic.twitter.com/IyZhDTcJGM