參議院啟動彈劾川普程序 拜登專注紓困不看轉播

圖為總統拜登在白宮接見企業領袖時表示，他不會收看彈劾案辯論的過程。美聯社

聯邦參議院 9日下午針對前總統川普日前煽動國會暴亂，啟動彈劾 辯論程序；總統拜登 在白宮接見企業領袖時表示，他不會收看彈劾案辯論的過程。

拜登表示，他有工作要做，就是確保美國人民安全；新冠肺炎奪走超過45萬條人命，若什麼都不做還會有更多人喪生，拜登表示，政府應採取決定性且快速行動回應。

拜登說，「多數的人們與孩童將陷入飢餓，多數家庭存糧不足，他們陷入麻煩，這是我的工作，參議院有他們的工作，參議員們準備啟動他們的工作，我相信參議員們會做得很好，這就是我對彈劾案想說的全部的話。」

彈劾卸任總統引發適法性爭議，參議院會9日下午1時先就此展開辯論，擔任眾議院彈劾監察人（impeachment managers）的眾議員拉斯金（Jamie Raskin）和川普委任律師接力上台發言；經過4小時的辯論後，參議院會舉行唱名表決，結果有56票贊成、44票反對，確認彈劾案合憲，參議院10日起將審理彈劾案。

華爾街日報報導，參議院決定繼續進行彈劾案，則兩造會分別花上數天時間，進行16小時的辯論，民主黨預告將會提出新的證據證明川普煽動國會暴亂事件。

在參議院民主與共和黨分占50席的狀態下，要獲得三分之二多數完成彈劾，需要至少17位共和黨議員倒戈。