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聖路易市監獄暴動 115囚犯縱火打砸

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聖路易市監獄暴動 115囚犯縱火打砸

記者胡玉立／綜合報導
取自KMOV St. Louis
取自KMOV St. Louis

密蘇里州聖路易市司法中心(St. Louis City Justice Center)6日清晨傳出囚犯騷亂事件；囚犯縱火、放水、丟砸物品並打破四樓窗戶抗議叫嚷，執法人員在數小時後控制住場面；至於騷亂原因，官方表示，主要與疫情限制造成壓力和擔憂，以及法院遲遲不開審案件有關。

聖路易市長克魯森(Lyda Krewson)發言人朗恩表示，騷亂在上午10點左右受到控制，大約115名囚犯參與，這些人「極端暴力和不服從」；一名獄卒受攻擊受傷入院治療後已出院，沒有囚犯受傷。

目睹騷亂的人放上社群媒體的視頻顯示，囚犯站在四樓被砸破的窗戶附近，有些人朝下方走道高舉標誌或丟東西，有些東西著火；消防員持水管滅火。

談及監獄損失，朗恩指出，「監獄建築正面有些燃燒痕跡。他們破壞了地板內部並將各種東西扔到外面，用水淹地板、堵塞廁所和排水溝。」被丟出來的東西有健身腳踏車、椅子、床墊等。

騷亂發生後，65名囚犯從市中心監獄轉移到聖路易中等設防監獄。執法部門已與檢察官辦公室聯絡，可能對部分囚犯提出額外控罪。

去年12月下旬和今年1月初聖路易市司法中心也曾發生過兩次騷亂，已有數十名囚犯被轉走；官員指出，疫情期間，囚犯對監獄狀況感到不安。儘管截至5日為止，收容在聖路易司法中心的633名囚犯無人確診，但大家都很緊張。

朗恩指出：「我認為由於疫情限制，這些囚犯承受與其他人一樣的壓力。第22司法巡迴法院一直沒有審理案件，家人訪視也受到限制。他們因此採取行動。」

疑因不滿疫情影響探訪及法庭運作，密蘇里州聖路易市司法中心的囚犯6日縱火、放水、丟...
疑因不滿疫情影響探訪及法庭運作，密蘇里州聖路易市司法中心的囚犯6日縱火、放水、丟砸物品並打破四樓窗戶抗議。(美聯社)
囚犯在騷亂中打破玻璃，丟擲椅子等物品。(美聯社)
囚犯在騷亂中打破玻璃，丟擲椅子等物品。(美聯社)

監獄 疫情 社群媒體

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