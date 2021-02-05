超級盃周日開打 疫情、恐攻、球迷3重威脅

第55屆美足超級盃將於7日在佛州坦帕灣舉行，決賽體育場準備就緒、戒備森嚴。(海關及邊境保護局提供)

美足(NFL)決賽超級盃(Super Bowl)訂於7日於佛羅里達州坦帕灣開戰，但全美最受關注的體育盛事不僅要防範新冠肺炎疫情 ，鑒於不久前的國會暴動，更必須出動地方與聯邦70多個維安單位，聯手應對國內恐怖攻擊以及當地球迷等威脅；不過迄今為止治安單位仍未發現任何滋事的跡象。

今年超級盃由坦帕灣海盜對決堪薩斯市酋長，將開放2萬5000人進場，更是賽史上第一次有決賽戰球隊在主場作戰，因此必須特別提防球迷安全。超級盃被國土安全部(DHS)列為「SEAR-1」等級的活動，意味獲得最多聯邦政府資源，現場將有偵爆犬、網路風險評估團隊與空中支援戒備。

DHS上周發布報告警告，必須防範「反政府公權力與總統政權移交的極端分子」發動國內恐怖攻擊。

聯邦調查局(FBI)也已在坦帕地區，逮捕了數名曾參加1月6日國會暴動的民眾。FBI坦帕分處特別探員主管麥克弗森(Michael McPherson)表示，雖然白人至上主義興起，目前情資顯示仍有沒有針對超級盃展開攻擊的跡象。

現今的示威活動大多在社群媒體上號召多人響應，因此也讓執法人員有了新戰場，麥克弗森說：「他們的動作很快，必須趕快揪出來。」

坦帕警察 局局長杜根(Brian Dugan)也表示，數百名執法官員不論是騎警、乘高爾夫球車和警犬隊，將在雷蒙詹姆斯體育場(Raymond James stadium)，與周邊活動地點坦帕河岸(Tampa Riverwalk)巡守。

杜根表示：「我們準備好面對任何類型的示威，不論他們的訴求是什麼。」

雖然今年受疫情影響，周邊不少活動取消或轉為線上舉辦，負擔稍微減輕；但地主球隊出賽，讓執法人員擔心若海盜獲勝，必須防範場面失控，必須隨時保持警覺。

麥克弗森說：「當我們知道海盜隊晉級，便開始思考如何調整應對方式。」

而杜根認為，最首要的維安考量為「群眾控管」，超級盃將有數萬名球迷、維安人員以及球員參與，絕對不能忽視新冠肺炎的威脅。

麥克弗森表示：「我最大的疑慮是，希望能有足夠的健康人力完成工作，必須遵守防疫規範，不讓新冠病毒干擾整個行動。」

雖然坦帕市長已明確規定超級盃當周，在體育場周圍必須戴口罩，但杜根表示他和員警除了現場提醒必須保持社交距離外，並不會緊盯民眾戴上口罩。他說：「我們不想成為口罩警察，希望大家都是負責任的公民。」