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拜登外交政策演說分析 聚焦沙、俄 反轉川普外交路線

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拜登外交政策演說分析 聚焦沙、俄 反轉川普外交路線

編譯莊蕙嘉／綜合報導
美國總統拜登發表上任以來首次外交政策演說，揭櫫未來4年美國外交路線，其中新舊並陳。美聯社
美國總統拜登發表上任以來首次外交政策演說，揭櫫未來4年美國外交路線，其中新舊並陳。美聯社

美國總統拜登發表上任以來首次外交政策演說，揭櫫未來4年美國外交路線，其中新舊並陳。舊的部分是拜登宣示美國重回「世界領袖」的傳統外交路線，修復與重建多邊關係；新的部分則是強調內政與外交的密不可分，導入些許民粹色彩。

拜登的外交政策演說，明白揭示他要反轉前總統川普的外交施政，特別是沙烏地阿拉伯和俄羅斯。

川普任內和沙國特別友好，沙國王儲穆罕默德下令謀殺異議記者哈紹吉，川普政府輕描淡寫；沙國介入葉門內戰，無差別空襲軍隊和平民，美國會通過限制出售武器給沙國的法案，竟被川普動用總統職權否決。

拜登將葉門問題定調為人權危機，宣布終止出售武器給沙國，且將派特使結束戰爭。這正是他此次演說的中心思想「美國回來了」，重返世界舞台，做國際領頭羊。他還以1月6日國會山莊暴動事件為例，說明美國政府的處置方式足以向全世界證明，美國正是帶頭捍衛民主的不二人選，且更勝以往。

對各界注目的美中之爭，反而不是拜登著墨最多之處。原因之一是，他的團隊仍在研究如應對北京當局，僅承認中國是美國最需要全力以赴的競爭者。

美國之音報導，哈佛大學費正清中國研究中心研究員、波士頓學院政治學教授陸伯彬（Robert Ross）指出，拜登的談話為美國未來的中國政策及美中關係確立了基調，「美中可以在哪些領域合作，在哪些領域競爭，以及在哪些領域我們可以努力緩和緊張局勢」。

整場演說中，拜登僅提外交政策大方向，不過他強調：「外交和內政不再有鮮明界線。我們採取每個行動，都要把美國的勞動家庭放在心上。」

美國 拜登 川普

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