CDC最新口罩令 搭乘及等候公共運輸 拒戴者違聯邦法令

疾病管制暨預防中心（CDC）29日晚下達命令，要求全美幾乎一切大眾運輸系統全都得戴口罩，以遏阻新冠病毒疫情蔓延擴散。(路透)

美國 疾病管制暨預防中心（CDC ）29日晚下達命令，要求全美幾乎一切大眾運輸系統全都得戴口罩，以遏阻新冠病毒疫情 蔓延擴散。

美國新科總統拜登（Joe Biden）於1月20日宣誓就職後，隨即簽署行政命令，要求州際旅行以及聯邦設施必須戴口罩。CDC於29日晚發布的新命令，擴大前述命令的適用範圍至飛機、火車、巴士、計程車、共乘車輛、地鐵、渡輪和船隻等。

CDC的新命令也涵蓋州際旅行，訂2月1日深夜11時59分生效。

新命令表示：「在我們的大眾運輸系統戴口罩將保護美國人並提供信心，也就是即使在疫情大流行期間，我們也能再度安全旅行。因而，要求戴口罩將有助於我們控制疫情，並協助重啟美國經濟。」

CDC的命令涵蓋旅客和運輸業者，不僅於旅行期間，也包括在運輸樞紐等候時刻。旅客於搭乘期間以及上下交通工具時，必須戴口罩遮住口鼻，在諸如機場、列車月台和地鐵車站等候區域也不例外。

運輸業者必須竭盡全力執行戴口罩措施，倘若有必要，得拒絕讓不遵守者搭乘。長達11頁的CDC命令表示，拒絕戴口罩構成違反聯邦法令，由美國運輸安全局（TSA）以及其他聯邦、州和地方當局負責執法。

當人們吃喝或服藥以及與聽障者溝通時，得摘下口罩，於確認身分期間，能短暫移除口罩。此外，2歲以下嬰兒以及戴口罩恐有危險的身障者也能豁免。

CDC表示，部分遮臉裝置不符合戴口罩規定，包括面罩、圍巾、有呼氣閥口罩以及太大或不密合口罩等。

美國是累計確診和染疫病故人數全球最嚴重國家，但染疫和住院人數於過去2周呈現減少，一些專家將此部分歸功於更多人遵守戴口罩和維持社交距離等防疫措施。