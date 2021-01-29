佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

奇(Anthony Fauci)表示，預計3月底美國變種病毒的感染者將占多數(dominant)。(美聯社)

拜登政府29日舉行新冠疫情線上簡報會，介紹當前美國變種病毒 的狀況以及最新疫苗 進度，首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)表示，雖然嬌生集團的新疫苗鼓舞人心，變種病毒仍敲響警鐘，預計3月底美國變種病毒的感染者將占多數(dominant)，因此疫苗接種和研發需加速，當社區病例驟增，說明病毒對環境的適應力增強，變種機率也提高；聯邦疾病防止中心(CDC)主任羅謝爾·瓦倫斯基(Rochelle Walensky)也重申戴口罩和保持距離的重要性，呼籲民眾避免出行。

佛奇預計，來自英國的變種病毒可能在3月底、4月初於美國更盛行(dominant)，是當前最令人憂心的問題，給美國敲響警鐘(wake-up call)，雖然嬌生集團(Johnson & Johnson)研發的新疫苗鼓舞人心，只需施打一劑有助提高接種效率，且能減少保存、運輸的成本，但該疫苗以及Novavax疫苗對變種病毒的保護效果略遜一籌，因此疫苗生產商需要儘快研發能對抗變異病毒的疫苗，且民眾需在變種病毒更盛行前儘快接種新冠疫苗。

佛奇以加州病例驟增以及南卡羅來納州出現兩例無旅遊史的變種病例情況為例，表示若某地區病例在短時間內激增，說明病毒對環境和人體免疫系統的適應性加強，變異的機率升高，以此告誡各大城市及人口密集區提高警惕。

瓦倫斯基表示，針對變種病毒的防疫方法仍是戴口罩、保持社交距離，並避免人多場合，減少旅行，聯邦也要求各州加強疫情監控，並支援各州新冠疫苗接種工作，她也指，當出現新冠症狀後，接觸者追蹤等工作就為時已晚，因此民眾仍需做好防護。

抗疫小組資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)說，聯邦官員和民眾都應加強對變異病毒的重視，當前首要任務是提高疫苗供應和接種的安全性和效率，達到全國每天接種120萬人的目標，聯邦政府也呼籲退休醫護人員協助新冠疫苗的接種，鼓勵有條件者聯絡地方政府報名，以加速接種進度。

佛奇表示，針對兒童的新冠疫苗已進入不同年齡段的測試環節，預計今年春末夏初兒童的新冠疫苗將投入使用。