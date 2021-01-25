我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

冬季風暴周二來襲 紐約市預估降雪1至3吋

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

記者顏伶如／綜合報導
圖為在華府川普國際飯店。美聯社
圖為在華府川普國際飯店。美聯社

前總統川普遭控觸犯美國憲法「薪酬條款」(Emoluments Clause)，於任內利用總統職權為自家企業圖利，最高法院25日裁定不受理。最高法院的裁定並未附加意見書或不同意見書。川普集團(Trump Organization)並未對此發表評論。

2020年5月，美國聯邦第四巡迴上訴法院以9票對6票表決結果，駁回川普集團要求停止審理此案的動議，川普集團因此向最高法院上訴。

川普贏得2016年大選後，上台時並未對於私人企業交付保密信託(Blind Trust，又稱盲目信託)，持續掌握家族企業的控制權及利益，川普集團旗下企業也持續與外國政府與地方政府做生意。

非營利道德操守監督組織「華府公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington)以及馬里蘭州、華府特區分別提告的訴訟，均指控川普明顯觸犯「薪酬條款」禁止總統收受地方政府或外國政府饋贈的條文規定。

「華府公民責任與倫理」對於川普位於紐約的飯店及旅館也提出類似訴訟。

在馬里蘭州與華府特區提出的訴訟中，川普遭控涉嫌收受華府川普國際飯店(Trump International Hotel Washington, D.C.)客人的金錢，其中許多客人為外籍人士。

不過，自從拜登總統贏得2020年大選之後，馬州、華府特區及「華府公民責任與倫理」便分別向法院聲請停止審理此案。

華府特區檢察長拉辛(Karl Racine)向法院指出：「這場大選的結果，已經讓法院不再需要介入。」

「公民責任與倫理」布克賓德(Noah Bookbinder)則指出，「薪酬條款」訴訟已讓美國人民了解川普執政四年的腐敗嚴重，因為川普持續經營跨國生意，向外國政府及本國地方政府謀取利益。

布克賓德在聲明中說：「唯有川普敗選並且下台，才終於讓違憲情事得以停止，這些前所未見的官司也能因此落幕。」

拉辛與馬里蘭州檢察長佛洛許(Brian Frosh)發表共同聲明出，對於這起訴訟感到自豪，因為這是法院第一次針對「薪酬條款」做出裁決，並明確表示憲法禁止聯邦官員收取外國政府及地方政府的任何有價物品。

聲明中表示：「我們的案件再度證明，在我們國家，沒有人可以凌駕於法律 上，就連總統也不例外。」

川普 華府特區 美國

上一則

上任後首次 拜登與家人赴教堂彌撒

延伸閱讀

川普任內白宮發言人桑德斯 傳將角逐阿肯色州長

川普任內白宮發言人桑德斯 傳將角逐阿肯色州長
川普前律師：川普恐已在任期內祕密特赦自己及其子女

川普前律師：川普恐已在任期內祕密特赦自己及其子女
又一川普政策告終？拜登傳將取消跨性別者從軍禁令

又一川普政策告終？拜登傳將取消跨性別者從軍禁令
拜登簽行政令 料將抹滅川普「自豪」政績

拜登簽行政令 料將抹滅川普「自豪」政績

熱門新聞

拜登在國會山莊宣誓就任成為美國第46任總統後，透過視訊向近千名任命官員監誓，他強調過去四年「誠懇待人」已蕩然無存，並要對此進行改革。（路透）

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓

2021-01-20 23:40
投資公司副總裁奧勞夫林對新冠肺炎疫苗堅決抗拒，為不讓九歲兒子皮爾斯打疫苗，在家開槍打死兒子後自盡。圖為他的華裔太太萊絲莉‧胡(右)和兒子年幼時。(取自臉書)

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

2021-01-19 09:25
美國總統川普夫婦。美聯社

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦

2021-01-18 22:40

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

2021-01-22 21:32
共和黨領袖麥康諾19日在參院嚴辭批評即將卸任的川普總統，稱是煽動引發攻擊國會的暴動。圖為川普2019年3月拜會國會共和黨參議員。(路透)

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

2021-01-19 22:39
美國總統川普準備在任內最後一個整天、也就是19日，特赦或減刑大約100人，其中絕大多數為白領罪犯和著名的強暴犯等，但預料不會包括川普本人。美聯社

最後1天 川普做起特赦生意 洗白「白領罪犯 」

2021-01-18 14:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先
川普取消的來美旅遊禁令 拜登26日將宣布恢復

川普取消的來美旅遊禁令 拜登26日將宣布恢復
擠下周子瑜！「世界最美」辣模死會 與美國富三代交往

擠下周子瑜！「世界最美」辣模死會 與美國富三代交往
川普回佛州不受歡迎… 海湖莊園俱樂部爆退會潮

川普回佛州不受歡迎… 海湖莊園俱樂部爆退會潮
國際媒體署大風吹 趙克露開除川普人馬

國際媒體署大風吹 趙克露開除川普人馬