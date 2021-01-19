影／美國在世衛執委會發言 挺台灣成為觀察員

美國繼19日在世界衛生組織執行委員公開肯定台灣防疫經驗及貢獻，強調台灣應成為觀察員參與世衛組織。（圖取自twitter.com/who）

美國 繼昨天在世界衛生組織執行委員會呼籲中國交出2019新型冠狀病毒資訊，今天進一步公開肯定台灣 防疫經驗及貢獻，強調台灣應成為觀察員參與世衛 組織。

世界衛生組織（WHO）第148屆執行委員會（EB）1月18日起至26日以全視訊會議方式舉行，各國公衛部門將高度聚焦於有效防疫、疫苗分配及疫情檢討等專業議題。

今天世衛執委會議程進入討論2019冠狀病毒疾病（COVID-19）精神衛生防範與應對，美國衛生部全球事務辦公室主任格瑞斯比 （Garrett Grigsby）發言表示，美國鼓勵世衛與所有成員國合作應對疫情大流行，並為未來大流行及其他突發公衛事件做好準備，呼籲各方團結從大流行經驗汲取教訓以重建經濟。

格瑞斯比隨後指出，美國要強調台灣的經驗及貢獻，展現如何更好應對疫情，美國認為台灣應成為觀察員參與世衛工作。

▲格瑞斯比在影片2小時5分14秒處提及台灣。

昨天包括美國等多國在發言時，關注世衛率領的國際專家小組到中國進行2019冠狀病毒疾病溯源行動的透明度。

格瑞斯比當時發言指世衛成員國在2020年5月一致通過決議案要求盡快調查疫情源頭，8個月後世衛調查團終於在上週抵達中國，然而，只有在中國當局把手中資訊交出來的前提下，才有辦法查出結果。

他指這些資訊包括武漢華南海鮮市場爆發案例的病毒基因定序、動物實驗結果，可溯及2019年的實驗及血清等研究內容，並讓調查團能夠接觸醫護、病患與實驗人員。

世衛執行委員會的主要職責是執行世界衛生大會的決定和政策，並向世界衛生大會提供建議、促進相關工作。