拜登新政第1彈「非法移民快速歸化」 能拆政治地雷？

拜登確認將在「上任第一天」推出一份重大移民改革方案，預計以8年為期，加速放寬美國境內1100萬名非法移民歸化為「合法公民」。唯解套對象僅限2021年1月1日以前入境者──拜登的新政雖是近年最具企圖的移民管制方案，但提案足不足夠保護邊界？（歐新社）

「新官上任，就要正面對決最難解的『政治地雷』？」即將於20日正式就職為新任美國總統的拜登 （Joe Biden），18日晚間透過幕僚對外放話，確認將在「上任第一天」推出一份重大移民改革方案，預計以8年為期，加速放寬美國境內1100萬名非法移民 歸化為「合法公民」。據了解，拜登團隊的8年歸化政策，主要針對的是歐巴馬與川普任內都難以解決的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）爭議。符合守法、繳稅與安全審核的申請者，將在聯邦登記後取得5年「暫時性的綠卡」，之後若達資格者可再請求3年檢核程序、正式歸化為美國公民 ，唯解套對象僅限2021年1月1日以前入境者──拜登的新政雖是近年最具企圖的移民管制方案，但提案足不足夠保護邊界？並說服共和黨支持？卻仍是風險極大的政治未知數。

頭號新政 不適用還在偷渡路上的

美國新政府即將推出的「非法移民解套新政」，目前尚未由拜登本人對外說明；唯相關進展與提案意向，已由拜登高階幕僚團向美國媒體──像是美聯社、華盛頓郵報與FOX新聞──主動釋出政策風聲，預計在本周三、周四，也就是拜登完成就職宣誓後的頭24小時內，相關提案就會正式公告，以作為總統新政百日的「頭號旗艦政策」。

拜登團隊表示，這回提案的主要內容，主要是為那些「善良守法、老實納稅…但卻苦於身分問題的非法移民」，提供一條歸化為合法公民的「快速解套」；但該制度只會針對2021年1月1日以前入境者「一次性」適用，並不包括那些「還在偷渡路上」的潛在移入者，同時聯邦政府也會另外撥款給國土安全部與國務院，就邊境管理政策與中美洲發展改善投資問題，提出整合性的修正管制。

拜登團隊表示，這回提案的主要內容，主要是為那些「善良守法、老實納稅...但卻苦於身分問題的非法移民」，提供一條歸化為合法公民的「快速解套」。 （路透）

「自首註冊期」 給符合者臨時綠卡

相關幕僚向美聯社表示，拜登的移民新政將會規定一段「自首註冊期」，在特定期間之內，美國境內粗估1100萬名無合法身分的「非法移民」，必須主動向聯邦政府登記申請。之後，當局會在審核安全資料、身分紀錄、與當事人非法入境的相關歷程後，對符合無前科且基礎資格者發給效期5年的「臨時綠卡」，讓這些「非法移民的良民」取得合法留美、求學工作的身分資格。

等到這些「臨時綠卡持有者」安家落戶後，眾人將有義務完成聯邦政府所設定的「歸化輔導」，5年內也必須符合守法法、繳稅、正常求學或工作的「良民資格」，之後才能於緩衝效期屆滿後申請「正式綠卡」居留權，或「選擇」申請另外3年的歸化程序、正式取得「美國公民」的完全身分。

最大規模歸化 為DACA追夢者解套

這套「5+3」的非法移民解套機制，將會是美國現代史上牽扯人數最多、預期時程最短的大規模歸化計畫；但其針對的政策對象適用者，主要針對的仍是那些一直留在美國、但卻因非法移民問題而始終沒有身分的「政策夾縫者」──其中最為大宗，也最讓美國頭痛應對的，即是那些困在「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）中的成千上萬「追夢人」（Dreamers）。

「追夢人」指的是那些在美國長大成年，但卻因為未成年時的入美屬於「非法居留」，而無法尋求制度管道申請身分者。相關爭議在近年來因為移民管制緊縮、取締規模變大，而逐漸成為難以化解的灰色大宗，直到歐巴馬政府於2012年提出〈DACA〉政策、試圖為其中的守法良善者暫時註冊後，後續的歸化解套與遣返爭議，才不斷成為美國政壇激烈衝突的立場對決。

（路透）

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DACA爭議在歐巴馬政府後期、或是川普政權任內，都一直無法突破兩黨惡鬥的政治壁壘。對於民主黨而言，主張放寬解套的立場，攸關於拉丁裔與年輕都會選民的多元票倉；但對共和黨來說，這種特赦型歸化，等同於是對保守派白人選民的背叛。雙方因此都各自有「退不得」的僵持理由。

在川普執政時期，曾多次試圖遣返DACA滯留者，或以此做為「政黨協商」的談判籌碼，藉此就驅逐移民、「美墨長城」等重大爭議政見爭取預算──但事實上，美國境內超過三分之二的「非法移民」，都是採用合法簽證、合法管道入境的「跳機客」；從邊境犯罪偷渡者，只有不到三分之一，且有高比例都會被邊防單位逮捕、遣返。

中美洲偷渡大軍 「勢必遭集體遣返」

拜登團隊表示，此一解套政策，適用的對象僅限於「美國境內的非法移民」；就現有進度來看，暫時不會牽扯偷渡管制與難民庇護制度──換句話說，那些正在半路上的「偷渡客」，或者是1月1日以後才入境者，都無法適用、與本次的解套新政無關。

像是1月15日從宏都拉斯出發、集結規模一度逼近萬人的「中美洲偷渡移民團」，目前就正在瓜地馬拉邊界遭到「層層驅離」。但就算跋涉千里、成功抵達美墨邊界後（一般來說，最終能抵達邊境終點者只有百餘人），這批宏都拉斯偷渡客，也確定無法適用這套放寬歸化方案，「勢必遭到集體遣返。」

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華盛頓郵報表示，拜登預計提出的追夢人解套政策，將包含三大主要方針：（1）為現有但守法的非法移民，提供一條「合理的身分歸化」途徑；（2）擴大投資邊境的管控科技與政策規範，在人道邏輯與審查透明的原則上，加強邊境安全管控；（3）確認中美洲偷渡客背後的冒險結構，就經濟、極端氣候、犯罪問題，循外交途徑擴大美國在中美洲的支持力道。

未觸及邊境、移民政策 引急就章疑慮

然而就已知訊息而言，除了「8年解套」方案之外，拜登團隊尚沒有具體解釋「要怎樣強化邊界」以及「要如何有效支援中美洲各國改善國民處境」──就質疑派的立場而言，拜登的作法依舊只是「治標不治本」，因此在無法就邊境安全、移民戰略問題回應保守派疑慮的同時，「被保守派與共和黨群起反對…看起來也是剛好而已。」

「儘管意義重大，但與拜登自己過去所提出的『偷渡管制／解套政策』相比，拜登新政的內容仍顯得不夠全面──像是新政內容就沒有具體說明『邊境安全管控』的具體方向，只說『後續政策會跟進補上』；同時也沒有針對季節工、農民移工與特殊短期客工制度，提出新的合法簽證與管制措施──種種缺口，確實讓人有過於衝刺『急就章』的疑慮。」

在收到拜登團隊的政策意向後，美聯社也如此分析與質疑。輿論認為，拜登對於境內非法移民解套，確實有滿足民主黨進步派壓力的「政治需求」；但同一時間，他還得為疫情經濟紓困的天價支出、疫後聯邦財政平衡、以及大規模的失業救濟與輔導歸化，向國會爭取極為龐大的新政預算──這之中的各項政策，幾乎都將遭遇保守派的強力反對，因此同步丟出的重大移民解套爭議，最終會是趁亂闖關？還是反過頭來阻撓拜登對於疫後振興的其他政策？一環扣一環的壓力盤算，也將在新的時代重新回舊的立場對抗與政治謀算。