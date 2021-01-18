他們絕不能通過？再衝美國的宏都拉斯「偷渡Caravan」

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「眾人一次又一次地往『長城』進擊，直到誰先絕望倒下為止...」美洲的難民危機，自上周五開始重新在中美地峽諸國爆發，苦於颶風、瘟疫、毒梟戰爭與國家貪腐...等天災人禍的極端夾擊，大批來自宏都拉斯的「難民團」人潮，自1月15日深夜開始，突然大舉跨越西部邊境、進入瓜地馬拉，並朝北方千里之外的目的地——美國 ——大舉前進。瓜國官方估計，直到16日晚間為止，短短24小時內就有9000名偷渡客 闖關入境。於是在北方強鄰美國與墨西哥的聯手施壓下，周日瓜地馬拉也派出了數千軍隊，並在邊境後方20公里設置了「鎮壓防線」，以強勢武力阻止了其中6000難民的北上前進。

從中美洲出發的「北上難民團」，在新聞名詞中也稱為「篷車團」（英：caravan／西：la caravana）。其借代的意思，是18、19世紀，美洲早期白人殖民屯墾常見的拓荒蓬車隊，與當前難民團攜家帶眷北上尋求生存機會的亡命旅程類似。

在過去邊境管制較鬆的20世紀中旬，來自中美洲的季節工，時常在農忙時節往來美國與墨西哥的邊境賺取外匯；但隨著現代經濟型態的演變，以及冷戰後半葉崛起的「毒品經濟」，美國的邊境也開始迅速關閉，接著而來的獨裁、貪腐、犯罪甚至是戰爭，也讓宏都拉斯、瓜地馬拉與薩爾瓦多等國家，苦於結構性的貧窮與階級發展不均。於是往北逃難的偷渡人潮，也自此一發不可收拾。

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早期的偷渡行動，大多以個人戶零星進行，但當通往美國的最後關卡——墨西哥——從2006年開始以軍事行動「向毒品宣戰」後，急速暴力化的反毒戰爭，也讓墨西哥成為毒梟割據的血腥戰場，零星的中美難民很容易被捲入犯罪糾紛，染指邊境人蛇生意的毒梟集團也會故意找落單難民「殘酷祭旗」，以警告外來的難民就該認命花錢、不要打亂人蛇市場的行情。

於是在危機四伏的狀況下，中美各國的難民也自然發展出了「難民團」的集體行動意識，就像是美洲移民史上，拓荒者們往往往會結成「篷車團」集體移動，彼此守望相助、嚇阻土匪打劫一樣。

在過去，難民蓬車團的集結移動，往往會透過口耳相傳而沿路集結；但在社群網路的發展下，眾人開始「線上揪團」，新聞媒體的關注與通知更容易引發跨國的雪球效應，吸引沿路各國的偷渡客不斷入夥——特別是在川普治下的美國，對於非法移民的取締尤其敏感而強硬，因此近年來不斷出現的難民團，也屢屢成為國際關注的外交問題，甚至堪稱「地緣危機」。

像是本回從宏都拉斯出發的北上難民團，是從12月份開始集結出發，據稱眾人與2020年11月連續侵襲中美洲的兩個強烈颶風「埃塔」（Eta）與「伊歐塔」（Iota）的受災戶高度重疊。但在邊境的人數集結，一直到上個星期才終於足夠闖進瓜地馬拉，進而引發美國與墨西哥的高度緊張與關注。

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「中美難民團進擊！拜登與民主黨移民政策主打的『道德感』，會被難民團危機給戳破嗎？」在美國新聞中，不分派系光譜的許多媒體，都會如此緊張地提及。但事實上，類似的擔心其實很難發生——因為無論川普還是拜登執政，每一次的難民團都能近逼萬人，但最後真正能挺到美墨邊境 者，往往只會剩下百餘人而已。

中美難民團的出發，雖然集結聲勢容易，但要徒步跨越上千公里的漫長地景，本來就有極端的體能與資源門檻，許多扶老攜幼的家族偷渡者根本沒辦法疲勞、飢餓、疾病與盤纏耗盡的挑戰，因此只能中途放棄，接過沿路各國政府——在美國政治與資源支持下——的就地安置或遣返安排。

更何況當前的墨西哥、瓜地馬拉等國，本身就已經因為失控的COVID-19而處於迫窘封鎖狀態（本波難民團中，已知21人因身體不適求助瓜國醫護，檢驗確診武漢肺炎），難民團縱貫北上的道路也更難得到社會的餘裕支援與同情。

因此剩下仍繼續前進中的3000難民，究竟能走到多遠？現實卻殘酷地令人遺憾，機率幾乎不可能走到他們拚命想像的「夢想終點」。