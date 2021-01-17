支持者大鬧國會 川普品牌形象事業恐受重傷

川普過去以同名商業帝國打響名號，如今經歷4年政壇翻攪，加上臨下台前發生支持者闖入國會大廈事件，進而威脅到他的事業前景。美聯社

美國 總統川普 過去以同名商業帝國打響名號，如今經歷4年政壇翻攪，加上臨下台前發生支持者闖入國會大廈事件，專家指出，川普同名招牌已失去光彩，進而威脅到他的事業前景。

法新社報導，一些川普任內對他不離不棄的企業，都在最後時刻爭相跳船。包括簽名銀行（Signature Bank）關閉川普個人帳號，美國職業高爾夫協會（PGA of America）也取消2022年錦標賽在川普新澤西州高球 場舉辦的計畫。

就連借款約4億美元給川普的德意志銀行（Deutsche Bank），據傳也計畫中止和他的業務往來。

這些消息不只反映出企業界不再敢接近川普這位飽受譴責的人物，這也進一步對川普事業集團設下限制。他的集團生意已因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情而受重傷，還即將喪失川普以總統身分來訪花費的納稅人血汗錢。

美國國會山莊6日動亂造成5人死亡，川普在其中扮演的角色引發各界嚴厲批評，從商業圓桌組織（Business Roundtable）到美國勞工聯合會產業工會聯合會（勞聯產聯，AFL-CIO）。

2015年出版川普傳記的作者丹東尼奧（Michael D'Antonio）表示，川普「名號現在真的是個包袱」，而6日事件正是川普品牌形象的轉捩點。

丹東尼奧說：「他（川普）現在是（美國）史上最不光彩的總統。他的名字和攻擊美國國會的暴徒畫上等號。我認為這次事件有點太超過了。」

美國西北大學（Northwestern University）凱洛格管理學院（Kellogg School of Management）行銷學教授寇金茲（Tim Calkins）也表示，川普品牌將因國會動亂事件受到長久傷害。

寇金茲指出：「在他當總統前，川普之名代表財富、成功和過度奢華。如今這個品牌令人聯想到反政府觀點、種族主義和極端主義，這讓品牌形象變得很負面。」

不過丹東尼奧認為，川普未來很可能淡出原本經營多年的事業，轉型成「有點類似靠電視宣傳的政治福音傳教士」，也許創立自己的電視網，並擁有廣大觀眾，然後再向觀眾收費。

果真如此，丹東尼奧預測，川普可能出售現有資產來償還積欠德意志銀行的債務，這將代表「10年後可能不再有任何川普大樓、川普飯店或川普高球場」。