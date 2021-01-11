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控川普「煽動暴亂」 眾院民主黨啟動彈劾條款

國務院政軍局助卿 會晤台駐美代表蕭美琴

記者羅曉媛／華盛頓報導
美國務院公布的11日行程顯示國務院政軍局助卿庫柏(Clarke Cooper)，同日上午11時30分在華府與中華民國駐美代表蕭美琴會面。圖取自美國務院網站
美國務院公布的11日行程顯示國務院政軍局助卿庫柏(Clarke Cooper)，同日上午11時30分在華府與中華民國駐美代表蕭美琴會面。圖取自美國務院網站

繼國務卿龐培歐上周末宣布解除美台交往限制之後，國務院公布的11日行程顯示政軍局助卿庫柏(Clarke Cooper)，同日上午11時30分在華府與中華民國駐美代表蕭美琴會面；此行程不對媒體開放，蕭美琴當日亦回應記者提問說：「此行程對方已公告不對媒體開放，我們予以尊重。」

龐培歐9日宣布取消現行美台交往限制，其中包括美國務院的一份不公開的「對台交往準則」備忘錄(Guidelines on the Relationship with Taiwan)，為美台交流設立規則與限制；另也包括限制台灣的正副總統、行政院長、外交部長與國防部長無法訪問華府。

龐培歐說，台灣是蓬勃的民主政體，也是美國可信賴的夥伴，但幾十年來，美國務院制定規範外交等官員與台灣對口單位互動的複雜內部限制，美國政府採取這些行動是單方面想安撫北京，「不會再如此」。

不過當選總統拜登的交接團隊稍後即對此重申，拜登將致力落實台灣關係法與「一個中國」政策，持續支持和平解決兩岸問題。

此外，在龐培歐宣布取消美國對台交流限制之前，美方也曾在7日宣布，美國駐聯合國大使克拉夫特將在1月中訪台，並會面台灣高層及外交界人士，而此次在國務院網站公布政軍局助卿會晤中華民國駐美代表，是雙方高層官員互動的最新一例。

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