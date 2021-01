國務院政軍局助卿 會晤台駐美代表蕭美琴

美國務院公布的11日行程顯示國務院政軍局助卿庫柏(Clarke Cooper),同日上午11時30分在華府與中華民國駐美代表蕭美琴會面。圖取自美國務院網站

繼國務卿龐培歐上周末宣布解除美台交往限制之後,國務院 公布的11日行程顯示政軍局助卿庫柏(Clarke Cooper),同日上午11時30分在華府與中華民國駐美代表蕭美琴會面;此行程不對媒體開放,蕭美琴當日亦回應記者提問說:「此行程對方已公告不對媒體開放,我們予以尊重。」

龐培歐9日宣布取消現行美台交往限制,其中包括美國 務院的一份不公開的「對台交往準則」備忘錄(Guidelines on the Relationship with Taiwan),為美台交流設立規則與限制;另也包括限制台灣 的正副總統、行政院長、外交部長與國防部長無法訪問華府。

龐培歐說,台灣是蓬勃的民主政體,也是美國可信賴的夥伴,但幾十年來,美國務院制定規範外交等官員與台灣對口單位互動的複雜內部限制,美國政府採取這些行動是單方面想安撫北京,「不會再如此」。

不過當選總統拜登的交接團隊稍後即對此重申,拜登將致力落實台灣關係法與「一個中國」政策,持續支持和平解決兩岸問題。

此外,在龐培歐宣布取消美國對台交流限制之前,美方也曾在7日宣布,美國駐聯合國大使克拉夫特將在1月中訪台,並會面台灣高層及外交界人士,而此次在國務院網站公布政軍局助卿會晤中華民國駐美代表,是雙方高層官員互動的最新一例。