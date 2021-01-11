我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回

聯邦眾院民主黨決議彈劾川普

川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回

記者顏伶如／綜合報導
美國最高法院。(美聯社)
美國最高法院。(美聯社)

川普總統要求最高法院加速審議挑戰亞歷桑納州、喬治亞州、密西根州、賓州及威斯康辛州選舉結果，11日遭到駁回。最高法院的裁定意味著總統當選人拜登20日就職典禮之前，大法官將不再處理此案。新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，對於川普兩個多月來企圖推翻2020年大選結果，最高法院的裁定彷彿是「在棺材釘上最後一根釘子」。

兩大挺川律師伍德(Lin Wood)及席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)在大選結束後發起的挑戰選舉結果行動，包括了代表川普訴請最高法院加速審理五個決戰州的推翻選舉結果訴訟。

最高法院11日僅宣布裁定駁回，並未公布大法官投票結果或裁決意見書。拜登20日就職之前，最高法院將不再處理川普挑戰決戰州選舉訴訟。

最高法院上周也駁回共和黨德州聯邦眾議員高梅特(Louie Gohmert)要求擴大副總統潘斯權限的提告。高梅特在訴狀中指稱，潘斯有權在參眾兩院6日聯合會議上，撤銷拜登的當選結果。挺川群眾6日衝進國會大廈，一名國會駐警遭暴突攻擊後傷重不治。

「國會山莊報」報導，最高法院11日的裁定宣布後，川普與川普競選團隊從大選日結束迄今兩個多月以來的推翻選舉訴訟戰，終於宣告落幕。

根據媒體報導，川普與挺川聯盟從大選結束之後，在各州、聯邦及最高法院總共發起60多件選舉舞弊訴訟當中，只有一件在賓州的提告獲得勝利，讓少數選票獲得法院裁定為無效選票。

美聯社報導，最高法院可能在冬季稍後或春季初期才審理五個決戰州的選舉訴訟，進入口語辯論程序的時間最快約在秋季。

另一方面，多明尼恩投票系統(Dominion Voting Systems)上周向華府特區美國聯邦區域法院(U.S. District Court for the District of Columbia)提告，指控席妮‧鮑威爾以「瘋狂」、「完全錯誤」言論誹謗，抹黑多明尼恩投票系統在2020年大選「動手腳」害川普敗選，因此向鮑威爾索賠13億元。

川普 拜登 投票

上一則

研究：9成新冠病患 有持久免疫力

延伸閱讀

數位支付系統Stripe 中止為川普競選團隊提供服務

數位支付系統Stripe 中止為川普競選團隊提供服務
川普帳號被封 梅克爾：言論自由不應社群老闆決定

川普帳號被封 梅克爾：言論自由不應社群老闆決定
不想影響拜登 彈劾川普? 眾院變謹慎：拜登上任再交參院

不想影響拜登 彈劾川普? 眾院變謹慎：拜登上任再交參院
新聞評論／川普最後大禮 蔡政府劇本夠嗎？

新聞評論／川普最後大禮 蔡政府劇本夠嗎？

熱門新聞

警察拿著槍阻止挺川支持者進入國會大廈眾院內。美聯社

黑暗的一天！川粉衝入國會 5人死亡 70多人被捕

2021-01-07 02:00
川普總統煽動支持者大鬧國會，釀成5死悲劇，朝野齊聲譴責。(路透)

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

2021-01-08 20:30
加州聖地牙哥媒體KUSI證實，被開槍擊中的女川粉是當地居民芭比特。芭比特曾在空軍服役14年，四度部署到海外。丈夫稱她是狂熱川粉，大家也都知道她是一位熱情愛國者。（畫面翻攝：YouTube/KUSI News）

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

2021-01-07 04:28
川普總統的支持者今天硬闖國會大廈。(Getty Images)

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

2021-01-06 21:07
路透報導，美總統川普今日已簽署行政命令，禁止與支付寶（Alipay）在內的8款中國應用軟體進行交易。（路透資料照片）

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

2021-01-05 23:07
川普總統7日晚間發表談話。(擷自YouTube白宮頻道)

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

2021-01-07 20:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人