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二度彈劾川普！眾院民主黨黨鞭：可能12或13日提出

二度彈劾川普！眾院民主黨黨鞭：可能12或13日提出

中央社 華盛頓10日綜合外電報導
民主黨籍眾院議長裴洛西9日透過社群媒體推特表示，川普精神錯亂且危險，必須下台。Getty Images
民主黨籍眾院議長裴洛西9日透過社群媒體推特表示，川普精神錯亂且危險，必須下台。Getty Images

川普總統支持者日前闖入國會與執法人員發生衝突，導致5人喪命，民主黨正準備對川普發動第2次彈劾。國會眾議院民主黨黨鞭柯里本今天表示，彈劾條文可能12或13日提出。

柯里本（James Clyburn）告訴有線電視新聞網（CNN）：「我想條文明天（11日）就可以擬好，可能在星期二（12日）或星期三（13日）提出，我想本週就會提出。」

法新社報導，以往彈劾需要花上數週時間，然而民主黨人表示，這次彈劾程序可謂超乎尋常地加速進行。不過即便如此，彈劾程序可能也無法在總統當選人拜登於1月20日宣誓就職前完成。

民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）警告，除非川普主動下台，或副總統潘斯（Mike Pence ）和內閣多數成員援引美國憲法第25修正案將川普免職，否則民主黨人將展開彈劾程序。

裴洛西昨天透過社群媒體推特（Twitter）表示，川普精神錯亂且危險，必須下台。

根據聯邦眾議院民主黨籍議員劉雲平（Ted Lieu），迄今已獲至少180名國會議員署名的彈劾文本把國會遇襲事件全歸咎到川普身上。

文本寫道：「川普總統嚴重危及美國和其政府機構安全。他威脅民主制度的健全性，阻撓權力和平交接，並且破壞三權分立。」

彈劾 川普 民主黨

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