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畫面曝光！女川普支持者想爬窗進入國會 警開槍擊斃

編譯周辰陽／綜合報導
加州聖地牙哥媒體KUSI證實，被開槍擊中的女川粉是當地居民芭比特。芭比特曾在空軍服役14年，四度部署到海外。丈夫稱她是狂熱川粉，大家也都知道她是一位熱情愛國者。（畫面翻攝：YouTube/KUSI News）
加州聖地牙哥媒體KUSI證實，被開槍擊中的女川粉是當地居民芭比特。芭比特曾在空軍服役14年，四度部署到海外。丈夫稱她是狂熱川粉，大家也都知道她是一位熱情愛國者。（畫面翻攝：YouTube/KUSI News）

美國總統川普的大批支持者6日衝入國會，試圖阻擋拜登正式勝選，整個過程導致4人死亡。其中1名死亡的女川普支持者在試圖爬窗時，被警察槍擊中，送醫後宣告不治。

從目擊者拍攝畫面可見，當時數十名川普支持者被一道門擋住，因為門後堆滿桌椅，導致他們不得其門而入，有人試圖破門，這位女川普支持者則準備爬過玻璃已被敲碎的右側窗戶，但槍聲轟然響起。在場人士先是一陣驚呼，隨後就陷入一團混亂。

來源：聯合影音網

鏡頭拍到多名警察包圍倒地的女川普支持者，有員警試圖施救，還可聽到有人高喊「我們在這裡救不了她，必須找救護隊！」女川普支持者事後緊急送醫，最後仍被宣告死亡。

美國國會山莊內上一回傳出槍響已是1998年，當時一名槍手繞過安檢射殺了兩名國會警察。

華府警察局長康提（Robert Contee）證實，這位女川普支持者被便衣警察開槍擊中，整起事件已交由政風組（Internal Affairs Unit）調查。

媒體指女川普支持者是35歲的加州居民芭比特（Ashli Babbit），曾在空軍服役14年，四度部署到海外。丈夫稱她是狂熱川普支持者，大家也都知道她是一位熱情愛國者。

在場的左翼活動分子團體創辦人蘇利文（John Sullivan）向CNN表示，當時他看到槍口出現，立刻警告其他川普支持者不要繼續試圖硬闖，但芭比特仍決定爬窗，當場就被開槍擊中頸部，隨後倒臥在血泊之中。

蘇利文坦承，他不知道對方是保全或警察，但他猜是警察開的槍，並指芭比特沒有武器，也沒有展現暴力行為。儘管他跟川普或川普支持者都不是一國的，但真的不希望看到有人受到不必要的傷害，一度開口交涉、想幫忙降低衝突。蘇利文還稱警方壓力也很大，還看到一位員警哭出聲來。

美國總統川普的大批支持者6日衝入國會，一位女川粉在強闖議場途中，遭人開槍擊中，送...
美國總統川普的大批支持者6日衝入國會，一位女川粉在強闖議場途中，遭人開槍擊中，送醫後宣告不治，警方事後證實開火的是便衣警察。（取材自推特／The_Real_Fly）

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