每日新聞報社論：川普與支持者 將是民主毀滅者

川普的支持者今日占領國會。（Getty Images）

川普 支持者6日下午衝進國會，引發美國 近代史上僅見暴亂後，紐約每日新聞報(New York Daily News)隨即發表社論指出，暴民在群眾煽動者鼓吹之下攻占政府機關，辦公大樓裡的民選首長被迫倉促逃跑，是發生於第三世界國家的場景，墨索里尼跟希特勒就是靠如此手段發跡的，美國發展史從來沒有這種情節，但川普總統出現後卻改觀了。

紐約每日新聞報指出，要把這醜陋的一天讓孩子們知道，教導孩子千萬不能忘記，當民主遭到迷惑、分化且被心神混亂的自戀狂領導時，可以墮落到何種地步，「要把這個教給孩子，讓他們感到深深羞愧，將來他們才能避免歷史重演」。

社論中寫道：「2021年1月6日，就在國會為總統當選人拜登 確認選舉人票之際，數千名挺川暴民占領了美國國會。」

暴民占領國會的數小時之後，川普終於在推特發表一分鐘的談話影片，再次重申選舉陰謀論等抹黑言詞，並告訴支持群眾「現在就回家去吧」。川普這支影片後來遭到推特移除，同一天裡的其他不實發言也被推特一併刪除。

文中指出，川普長久以來一直是「叛亂指揮官」(insurrectionist in chief)，「他很可恥，他那些違法亂紀的支持者也很可恥，同樣這群人口口聲聲說著遵守法律與秩序、唾棄無政府狀態，卻毀壞門窗進入美國國會公然打劫」。

「這些人自稱愛國者，卻對美國精神吐口水。他們高喊讓美國再度偉大，可是對全世界展現的形象卻是，這個偉大的民主國家已經搖搖欲墜，沒有能力和平轉移政權。川普與川普支持者將是民主的毀滅者。」

社論分析，如此深切的羞恥，反對合法計算拜登勝選選舉人票的參眾兩院共和黨國會議員通通有份，因為他們故意幫忙川普在拜登勝選的州散布選舉陰謀論。

文章中指出，川普在11月3日敗選，支持者也輸了，如今整個國家恐怕都要輸掉，「關於人民自治的最宏偉實驗，早在1776年便在農民、商販之間展開，如今不應該終結在暴民、警察與被護送到保密地點避難的重要人物手中」。